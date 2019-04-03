Как сообщили в пресс-службе акима города, в Атырау начался прием документов от граждан на получение адресной социальной помощи в новом формате. По словам руководителя городского отдела координации занятости и социальных программ Нурлы Хабиевой, 1 апреля за получением АСП обратились почти 500 человек. – Прием документов на получение АСП по новому формату в Атырау ведется в четырех пунктах – городском центре занятости и в трех центрах обслуживания населения. Там жители получают всю необходимую консультацию от специалистов о перечне необходимых документов и условиях получения помощи. На месте же ведется и прием документов. В целом, по городу прием документов проходит в штатном режиме, – рассказала Нурлы Хабиева. Стоит отметить, что в первый день приема документов за получением АСП в новом формате в соответствующие органы обратились 474 человека, документы 50 из них были приняты на обработку. – С 1 апреля процедура приема документов значительно упрощена, и для получения АСП достаточно предоставить удостоверение личности и соответствующее заявление. Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления, - рассказала Нурлы Хабиева. Напомним, в Казахстане с 1 апреля 2019 года критерий оказания АСП увеличился с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. В результате численность получателей пособия возрастет с 571,6 тысяч человек до более 830 тысяч человек. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то с апреля на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге. Кроме того, консультации по вопросам назначения адресной социальной помощи можно получить по номеру единого контакт-центра «111».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.