Как рассказал руководитель департамента по охране общественного здоровья ЗКО Жайдар Курманов, на сегодня в ЗКО зарегистрировано 27 случаев заболевания корью. - В Уральске насчитывается 13 случаев заболевания корью, 6 случаев отмечено в Бурлинском районе, четыре - в Сырымском, два - в районе Байтерек и по одному случаю в Бокейординском и Теректинском районах. Необходимо отметить, что из числа заболевших 9 детей до 14 лет. При проведении эпидемиологического расследования выяснилось, все они были из числа непривитых, - отметил Жайдар Курманов. Стоит отметить, что корь - это острое инфекционное заболевание вирусной этиологии. Она передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. В Казахстане на сегодняшний день, по официальной статистике, заболевших 4600 человек. Считается, что данная инфекция была завезена в республику из Европейских стран. Как рассказал заместитель руководителя департамента по охране общественного здоровья ЗКО Мадениет Танауов, единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. - По прививочному календарю прививки делаются детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Используется эффективная комбинированная вакцина ККП (корь, краснуха, паротит). Первые признаки при заболевании корью - это общее недомогание, повышение температуры тела, боль в горле, конъюнктивит, светобоязнь, то есть как при острых респираторных вирусных инфекциях. Основный признак - по всему телу появляется сыпь, начинаются высыпания около ушей, шеи, лобной части, после опускается по всему телу, охватывая конечности. Корь опасна осложнениями, как пневмония, бронхит, энцефалит. На сегодняшний день специфического лечения против кори нет, есть симптоматическое, жаропонижающее, - пояснил Мадениет Танауов. К слову, на сегодняшний день в области все лечебно-профилактические организации 100% обеспечены необходимой вакциной. - В настоящее время мы должны привить всех детей, достигших 9-10 месяцев, всех медицинских работников, достигших 40 лет, и контактных лиц с больными корью до 30 лет с неизвестным прививочным статусом, то есть те, кто не могут подтвердить документально о сделанной ранее прививке, - рассказал Жайдар Курманов. - Одна доза вакцины стоит 1209 тенге, закуплено 12 тысяч вакцины на первое полугодие. Планируется по области привить 8700 детей, 3600 медицинских работников, 1708 человек с неизвестным прививочным статусом. Вакцину против кори жители ЗКО получают абсолютно бесплатно.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.