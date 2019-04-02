По словам медиков, о том, что их просят освободить рабочие места, они узнали буквально за несколько дней. Многие из них проработали в больнице долгие годы. - Я 18 лет здесь работаю. И тут вдруг мне заявляют, что я попадаю под сокращение. Уведомление дали 20 марта. Конечно, я возмущен. Есть врачи, которые всего 3 года здесь работают, но их почему-то не трогают, - рассказывает врач-окулист актюбинской железнодорожной больницы Орналы Куанышбаев. Выяснилось, что под сокращение попадали 14 специалистов врачебно-экспертной комиссии. Сегодня, 2 апреля, возмущенные медики вместе с журналистами штурмовали кабинет замдиректора больницы. И неожиданно выяснили, что за ночь руководство передумало прощаться с сотрудниками. - Врачебно-экспертную комиссию наших докторов мы содержали за счет платных услуг, то есть это оказание платных услуг. Это не госзаказ – проведение медосмотров железнодорожников. Но на сегодняшний день мы договор и пролонгировали и поэтому мы своих сотрудников оповестили о том, что мы с ними продолжаем контракт, - прокомментировала ситуацию замдиректора по лечебной работе Актюбинской железнодорожной больницы Гульмира Кульжанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.