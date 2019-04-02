С 1 апреля начался запрет на рыбалку. Строго следить за тем, чтобы ни один рыбак не пробрался с удочками, будут соответствующие органы. Парад судов был приурочен именно к этой акции – корабли и катера красиво проследовали от причала микрорайона Балыкшы по направлению выхода в море. - Нами были организованы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы, которые будут сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и в предустьях рек Жайык и Кигаш. Всем инспекторам были даны четкие указания касательно несения службы, после чего они отправились в места постоянной дислокации, - сообщил руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Данияр Баймагамбетов. Акция и запрет на рыбалку продлится до 31 мая. «Бекiре-2019» направлена и на укрепление мер по сохранению осетровых и других ценных пород рыб в Урало-Каспийском бассейне.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.