Фото с сайта BNews.kz Он подчеркнул, что у человека есть первая родина - место, где он родился. Воспоминания о нем помогают любить свою большую родину. Назарбаев отметил, что, покинув родное гнездо, он посетил 170 стран и встретился более чем с 200 президентами. - Все мои предки родились и выросли у подножья Алатау. Я с детства рос здесь. Мои друзья, родные и близкие здесь в Шамалгане. Когда приезжаешь в родной аул, вспоминаешь свою молодость. Я прошел через столько трудностей, чтобы построить наше государство. В самые трудные периоды, когда сильно уставал, вспоминал улицы Шамалгана, хребты гор и места, куда ходил с отцом. И тогда вся усталость и обиды проходили, - сказал Елбасы. Он подчеркнул, что служит в руководстве страны с 1979 года, когда стал секретарем ЦК. - Изо всех сил делал свою работу днем и ночью. Особенно, в годы независимости, чтобы сделать Казахстан узнаваемым на весь мир, поднять на ноги и поправить дела страны, трудился по максимуму. Благодаря этому Казахстан из никому не известной страны превратился в узнаваемую на весь мир страну. Никто не знал, кто такой казахский народ - а теперь все знают. Нет места, где не было бы казахов, нет курортов, где бы они не отдыхали, дети учатся в мировых вузах, поправляют здоровье за рубежом. Это все благодаря процветанию и повышению уровня страны. Казахстан не такая большая страна по сравнению с другими странами. С одной стороны лежит огромный Китай, с другой - огромная Россия. Исламские государства на юге расположены. По сравнению с ними мы с 18-миллионным населением, хоть и большой территорией, не можем называться большой страной. Но, благодаря правильно проведенной политике, нас все уважают, - сказал Назарбаев. Елбасы отметил, что сейчас столица Казахстана узнаваема на весь мир. - Это город сейчас узнаваем на весь мир. В этом городе проводятся различные мировые саммиты и он прославляется. Люди представляют страну такой, какой является ее столица. Вы знаете, недавно я принял решение перейти на другую работу и передал президентство. Потому что у каждого поколения есть свое время, есть своя работа, которую нужно делать. Я пришел на самую высокую должность в руководстве страны, увидел, что происходит и решил уделить внимание стратегическим проблемам. Я верю, что пришедший на мое место президент господин Касым-Жомарт Токаев, известный гражданин Казахстана, выполнит мои ожидания. И вот я пришел к вам, чтобы отдать дань уважения родной земле, встретиться и поговорить с вами о большом будущем Казахстана. Потому что мы создаем условия для молодежи, чтобы они учились, познавали языки, и выросли образованными людьми. Будущее в знаниях и науке, - сказал Елбасы.