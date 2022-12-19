Казахстанским бизнесменам необходимо перепрограммировать кассовые аппараты до конца месяца

С первого января старые протоколы поддерживаться не будут. В комитете государственных доходов напомнили о необходимости перепрограммирования контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных на протокол версии 2.0.2. Это необходимо сделать до 31 декабря 2022 года. - С первого января 2023 года иные протоколы, отличные от 2.0.2, перестанут поддерживаться операторами фискальных данных, - предупредили в КГД. Напомним, ранее срок перепрограммирования продлили с 15 сентября до 31 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с р