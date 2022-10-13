- Представители TikTok показали педагогам примеры интересных образовательных проектов и дали советы по продвижению казахстанского образовательного контента. Вебинар поможет учителям, начинающим свой путь в TikTok, узнать все возможности приложения и научиться создавать интересные познавательные видеоролики, - рассказали в ведомстве.

Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что учителей обучали создавать креативный образовательный контент.Ранее министерство запустило для учителей конкурс видео в TikTok, который продлится до первого декабря. Победители получат iPhone 13 Pro Max.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.