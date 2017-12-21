Аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ рассказал, что количество приверженцев здорового образа жизни в нефтяной столице стало больше за счет строительства современных спортивных объектов. Так, к концу 2017 года количество жителей Атырау, регулярно занимающихся спортом, достигло 89 720 человек. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 4 тысячи человек. На сегодня численность населения Атырауской области в целом составляет почти 608 тысяч человек. Из них свыше 300 тысяч приходится на город и пригородные поселки. - В Атырау строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы. За счет появления новых спортивных объектов количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось, - отметил аким города Серик ШАПКЕНОВ. Отметим, что в городе на данный момент действуют 6 спортивных комплексов, 4 спортивные школы, спортивный комплекс «Жайык», «Спортивный комплекс студентов», 4 стадиона, центральный плавательный бассейн, закрытый теннисный корт, Ледовый дворец, база для занятий греблей на воде, 110 мини-футбольных площадок и 30 тренажерных. Число спортплощадок растет и за счет меценатов. К примеру, в ноябре текущего года в микрорайоне Нурсая благодаря спонсорской поддержке была построена workout-площадка. Инициатором строительства нового спортивного объекта выступила областная Федерация каратэ-до киокушинкай. - Одна из местных компаний помогла нам с металлоконструкциями. А наши каратисты уже непосредственно занимались сварочными работами, а также заливкой площадки бетоном, в итоге получилась вот такая замечательная спортивная площадка, - рассказал старший тренер областной федерации каратэ-до киокушинкай РНФК Танат НУРУМОВ.