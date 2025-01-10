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Социум Экономика

«КазМунайГаз» начал бурение на бывшем ядерном полигоне несмотря на протесты

Дочерняя компания КМГ АО «Эмбамунайгаз» начала бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области, сообщает Telegram-канал «Нефть и газ Казахстана». По предварительной геологической информации, на участке выявлены около 25 нефтеносных структур.
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«КазМунайГаз» начал бурение на бывшем ядерном полигоне несмотря на протесты

Дочерняя компания КМГ АО «Эмбамунайгаз» начала бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области, сообщает Telegram-канал «Нефть и газ Казахстана». По предварительной геологической информации, на участке выявлены около 25 нефтеносных структур. 

Ранее местные фермеры обратились к депутатам мажилиса парламента с предложением признать район Тайсойган особо охраняемой природной территорией и запретить там геологоразведочные работы. Фермеры утверждают, что запасы подземных вод и пастбищные земли в этом районе имеют особую ценность для сельского хозяйства Атырауской области, которая в основном непригодна для земледелия.

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Авторы обращения выразили опасения, что с началом нефтедобычи уровень подземных вод сократится, что может привести к опустыниванию земель. Тем не менее, в прошлом году уполномоченный орган в сфере экологии выдал разрешение на бурение, установив, что оно не окажет негативного влияния на подземные воды.

Отмечается, что до конца 2025 года запланировано бурение восьми надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна глубиной от 400 до 3 800 метров. Участок расположен рядом с открытыми месторождениями Уаз, Уаз Северный, Кондыбай.

С 1949 года территория в местности Тайсойган была полигоном ракетных войск стратегического назначения СССР. С 1966 по 1977 годы там было проведено 24 подземных ядерных испытания. В 2015 году по межправительственному договору территория перешла под юрисдикцию Казахстана.

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