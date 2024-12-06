Куда ушла казахстанская нефть в 2024 году

С января по ноябрь через магистральный нефтепровод «Узень - Атырау - Самара», далее по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти», в пункт сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию «КазТрансОйл» направил 1 млн 358 тысяч тонн казахстанской нефти

С января по ноябрь через магистральный нефтепровод «Узень - Атырау - Самара», далее по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти», в пункт сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию «КазТрансОйл» направил 1 млн 358 тысяч тонн казахстанской нефти, сообщает пресс-служба компании.

При этом, объем нефти по данному направлению за аналогичный период 2023 года составил 843 тысячи тонны. В декабре 2024 года планируется направить еще 130 тысяч тонн нефти.

Через морской порт Актау по направлению нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» отгружено 1 млн 342 тысячи тонн нефти. За аналогичный период 2023 года по данному маршруту было отгружено 910 тысяч тонн. В декабре нынешнего года отгрузят еще 122 тысячи тонны из порта Актау.



С порта Актау по направлению порта Махачкала было отгружено 1 млн 775 тысяч тонн нефти. За аналогичный период прошлого года объем отгрузки составил 1 млн 824 тысяч тонн. В декабре через порт Актау по данному маршруту планируется отгрузка 186 тысяч тонн.

В Китай осуществлен транзит 9 млн 117 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана. Объем транзита по данному маршруту за аналогичный период 2023 года составил 9 млн 140 тысяч тонн. В декабре планируется осуществить транзит российской нефти в объеме 862 тысяч тонн.

В Узбекистан транспортировано 225 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана. За аналогичный период прошлого года было направлено 129 тысяч тонн. В декабре планируемый объем транзита нефти по данному маршруту составляет 4 тысячи тонны.

Напомним, участники 57-го заседания ОПЕК+ согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран-участников ОПЕК и стран, не входящих в организацию, до 31 декабря 2026 года. Напомним, в ОПЕК входит 8 стран-участниц: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Ранее Токаев заявил о долгосрочных поставках российского газа в Казахстан. Мажилисмен Адиль Жубанов сообщил, что большая часть казахстанских нефтяных ресурсов по-прежнему находится под контролем иностранных компаний. Он потребовал от правительства не продлевать контракты с такими зарубежными операторами, как «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» после окончания их сроков действия.

По его мнению, пришло время вернуть контроль над природными ресурсами Казахстана. Жубанов также предложил разработать долгосрочную стратегию подготовки отечественных управляющих компаний, которые могли бы взять на себя ответственность за разработку местных месторождений, а также подготовить квалифицированных специалистов для управления отраслью на высоком уровне. По его словам необходимо защищать интересы Казахстана и вернуть контроль над собственными ресурсами.