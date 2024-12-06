Казахстан и страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти

Участники заседания согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран-участников ОПЕК и стран, не входящих в организацию, до 31 декабря 2026 года. Напомним, в ОПЕК входит 8 стран-участниц: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов принял участие в 57-м заседании совместного министерского мониторингового комитета и 38-й министерской встречи стран ОПЕК+, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Участники заседания согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран-участников ОПЕК и стран, не входящих в организацию, до 31 декабря 2026 года. Напомним, в ОПЕК входит 8 стран-участниц: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Они подтвердили важность полного соблюдения обязательств и компенсации перевыполненных объемов. Восьмерка стран ранее объявляла о дополнительных добровольных сокращениях в апреле 2023 года и ноябре 2023 года, и отдельно провела встречу на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК+.

По информации ведомства, страны решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года.

- Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Компенсационный период будет продлен до конца июня 2026 года.