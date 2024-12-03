Как отмечается, самый дешевый бензин в мире продается в Иране по цене 0,03 доллара за литр, но с ограничением в 60 литров в месяц. В Венесуэле литр бензина стоит 0,04 долларов на государственных заправках, но доступен лишь пару дней в неделю и с большими очередями. На частных АЗС цена достигает 0,8 долларов за литр.

Казахстан вошел в топ-10 стран по дешевизне бензина с ценой 0,39 долларов за литр АИ-92, сообщает телеграмм-канаk NRG_Monitor. По информации источника, ослабление тенге к доллару и стабильные цены на бензин в стране способствовали этому достижению.

Как отмечается, самый дешевый бензин в мире продается в Иране по цене 0,03 доллара за литр, но с ограничением в 60 литров в месяц. В Венесуэле литр бензина стоит 0,04 долларов на государственных заправках, но доступен лишь пару дней в неделю и с большими очередями. На частных АЗС цена достигает 0,8 долларов за литр.

- В Казахстане ослабление тенге еще больше дестимулирует нефтяников поставлять нефть на внутренний рынок, так как внутренняя цена составляет около 100 тысяч тенге за тонну, тогда как экспортная - выше 200 тысяч тенге за тонну, - пишет канал.

Нефтяники, поставляющие половину добытой нефти на внутренний рынок по низким ценам, давно требуют повышения внутренних цен на нефть. Ранее, при низких ценах на нефть, было выгоднее поставлять ее на внутренний рынок.

Из-за госрегулирования цен на нефтепродукты, включая сжиженный газ, нефтяники ежегодно теряют 2 млрд долларов выручки. Источник заявляет, что таким образом, доступный бензин для населения обеспечивают не правительство, а сами нефтяники.

Напомним, ранее министр энергетики Казахстана сообщил, что в стране ожидается рост цен на бензин, объяснив это дефицитом на рынке. По его словам, для того чтобы устранить дефицит и обеспечить энергонезависимость, проводится модернизация отрасли, для которой требуется значительное финансирование. В результате, в стоимость нефтепродуктов будут учтены расходы на приобретение оборудования, операционные затраты, логистику, а также строительство новой инфраструктуры, включая трубопроводы и железные дороги.