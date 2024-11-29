Кто выиграл контракты на добычу нефти в Казахстане: итоги торгов

Министерство энергетики Казахстана объявило результаты десятого электронного аукциона на предоставление прав недропользования углеводородами. На аукционе предлагались права на разработку шести месторождений.

Министерство энергетики Казахстана объявило результаты десятого электронного аукциона на предоставление прав недропользования углеводородами. На аукционе предлагались права на разработку шести месторождений.

Так, сентябрьский аукцион завершился передачей пяти участков компаниям, управляемым китайскими менеджерами.

на разведку и добычу углеводородов на участке Кигаш в Атырауской области – частная компания «Pro Explore Mining Co., Ltd.», руководитель компании Ян Чэнвэй

на разведку и добычу углеводородов на участке Бестакыр в Улытауской области – АО «Sozak Oil and Gas» «Созак Ойл энд Газ», руководитель компании Лю Вэй

на разведку и добычу углеводородов Азнагул в Атырауской и Мангистауской областях – частная компания «Astana Guangming Mining Co., Ltd.», руководитель компании Ли Цзе

на разведку и добычу углеводородов на участке Жаркамыс Западный II в Актюбинской области – Частная компания «HarmonyOre Mining Co., Ltd.», руководитель компании Сун Юнюн

на разведку и добычу углеводородов на участке Кульсары в Атырауской области – частная компания «Kazakhstan Zhonghengyongsheng Energy Co., Ltd., руководитель компании Ли Хуху

на разведку и добычу углеводородов на участке Чингис-Телсу в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – ТОО «RV-Oil&Gas», руководитель компании Расул Абдухалилов.

К слову, последняя компания, не связанная с Китаем, существует на рынке 14 лет и не занималась до этого разведкой месторождений, ее основная деятельность связана с оптовой и розничной поставкой нефтепродуктов и сжиженного газа.

Ранее на аукцион 27 ноября 2024 года планировалось выставить 9 месторождений:

Сарлы Южное крыло в Актюбинской области, стартовый размер подписного бонуса по которому составлял 36 920 000 тенге;

участок Кигаш в Атырауской области (15 691 000 тенге);

участок Бестакыр в Улытауской области (73 323 120 тенге);

участок Азнагул в Атырауской и Мангистауской областях (11 076 000 тенге);

участок Жаркамыс Западный II в Актюбинской области (14 989 520 тенге);

участок Жамансу Северный в Кызылординской области (11 076 000 тенге);

участок Кульсары в Атырауской области (17 647 760 тенге);

участок Чингис-Телсу в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях (114 806 439 тенге);

Устюртский участок 5 в Мангистауской области (27 173 120 тенге).

Для участия в аукционе требовалось подать заявление до 12 ноября 2024 года включительно на сайте e-qazyna.kz и оплатить взнос за участие – 369 200 тенге.

Напомним, ранее мажилисмен Адиль Жубанов сообщил, что большая часть казахстанских нефтяных ресурсов по-прежнему находится под контролем иностранных компаний. Он потребовал от правительства не продлевать контракты с такими зарубежными операторами, как «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» после окончания их сроков действия.

По его мнению, пришло время вернуть контроль над природными ресурсами Казахстана. И что за 30 лет независимости страна так и не увидела значительных инвестиций в переработку нефти.