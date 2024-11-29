Национальный банк повысил базовую ставку до 15,25%

Как сообщил финрегулятор, в октябре годовая инфляция в стране увеличилась до 8,5% из-за роста цен на регулируемые услуги, ослабления тенге и увеличения цен на непродовольственные товары и рыночные услуги. Проинфляционное давление также сохраняется из-за высокого внутреннего спроса и фискального стимулирования, связанного с дефицитом бюджета.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана установил базовую ставку на уровне 15,25% годовых. Это решение принято с учетом обновленных прогнозов и рисков инфляции.

Как сообщил финрегулятор, в октябре годовая инфляция в стране увеличилась до 8,5% из-за роста цен на регулируемые услуги, ослабления тенге и увеличения цен на непродовольственные товары и рыночные услуги. Проинфляционное давление также сохраняется из-за высокого внутреннего спроса и фискального стимулирования, связанного с дефицитом бюджета.

Мировая инфляция замедляется, но растущие цены на продовольствие и колебания валютных курсов, в том числе в России, усиливают внешнее инфляционное давление. Финансовые рынки стали более волатильными, что может увеличить неопределенность и инфляционные ожидания.

Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 8-9%, на 2025 — до 6,5-8,5%, на 2026 — до 5,5-7,5%. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 2027 году. Риски остаются связаны с фискальными мерами, реформами ЖКУ, ослаблением валюты и внешним инфляционным давлением.

Прогноз роста экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%, на 2025 — 4,5-5,5%, на 2026 — 4,6-5,6%. Экономика будет расти в условиях расширяющегося спроса при ограниченных возможностях внутреннего предложения.

Нацбанк отметил, что смягчение денежно-кредитных условий потребовало повышения базовой ставки. В условиях повышенной волатильности на финансовых и энергетических рынках, Комитет будет внимательно следить за необходимостью дополнительных шагов по ужесточению политики для снижения инфляции.

Напомним, официальный курс доллара, установленный Нацбанком РК на 28 ноября составил 499,51 тенге. Курс валют в обменных пунктах Уральска во второй половине сделал еще один скачок: доллар: покупка - 510 тенге, продажа - 525 тенге; евро: покупка - 535 тенге, продажа - 545 тенге; рубль: покупка - 4,65 тенге, продажа - 4,95 тенге.

Между тем, Нацбанк сделал заявление, согласно которому обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США. На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар США. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар США, ослабев на 2,4%.

Нацбанк называет сразу несколько факторов, оказавших негативное влияние на обменный курс: глобальное укрепление доллара США; цены на нефть; ослабление российского рубля; повышение спроса на иностранную валюту и ограниченность предложения;

Также, финрегулятор заявил, что «для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции».