Скандально известный ГПЗ в Мангистау запустят в 2025 году

Боранкольский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Мангистауской области, который был законсервирован и оставался недостроенным, планируется к запуску в 2025 году.

Боранкольский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Мангистауской области, который был законсервирован и оставался недостроенным, планируется к запуску в 2025 году, сообщает телеграмм-канал NRG_Monitor.

Как известно, молдавский бизнесмен Анатолу Стати, владелец проекта Боранкольский ГПЗ, столкнулся с проблемами, когда в 2010 году министерство энергетики Казахстана расторгло контракты на недропользование по месторождениям Толкын и Боранкол, что привело к консервированию проекта.

Однако проект был выкуплен казахстанскими предпринимателями Кенесом Ракишевым и Байкудамом Абласановым. За проект было заплачено более 130 миллионов долларов. К слову, они являются партнерами в нефтедобывающей компании «КумкольТрансСервис».

- Мы в следующем году запустим газоперерабатывающий завод, Құдай қаласа, - сообщил Кенес Ракишев в подкасте Руслану Шаекину.

По информации канала, Боранкольский газоперерабатывающий завод на данный момент работает частично. Проектная мощность завода может составить до 3 миллиардов кубометров газа в год. В будущем планируется увеличение объемов переработки газа за счет ресурсов месторождения Западная Прорва.

Напомним, в 2010 году правительство РК расторгло контракт с «Толкыннефтегаз» по Боранкольскому ГПЗ, в связи с чем он перешел под временное управление АО НК «КазМунайГаз». Тогда строительство Боранкольского ГПЗ было законсервировано в связи с финансово-правовыми проблемами и возбуждением уголовного дела на бывших руководителей предприятий ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай». Вследствие чего резко сократилась производственная деятельность, в два раза уменьшилась добыча углеводородного сырья.

Строительство Боранкольского ГПЗ начато в марте 2005 года ТОО «Толкыннефтегаз». Стоимость проекта - 47 млрд 292 млн тенге, проектная мощность - 7 млн кубометров газа в сутки. Завод представляет собой единый технологический комплекс объектов по переработке попутного и природного газа.