«КазТрансГазАймак» кошмарит малый бизнес - депутат ЗКО

Депутат областного маслихата Катауола АШИГАЛИЕВ пожаловался акиму ЗКО на то, что АО "КТГА" как монополист ущемляет права бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчете главы региона Алтая КУЛЬГИНОВА депутат Катауола АШИГАЛИЕВ рассказал, что монополист АО "КазТрансГазАймак" не дают свободно работать малому бизнесу. - Каждый раз, когда дело доходит до газового оборудования, у бизнесменов всегда возникают проблемы. Они полностью забрали себе все работы, связанные с газовым оборудованием, не давая работать мелким предприятиям. Надо навести порядок в этой сфере, - заявил депутат