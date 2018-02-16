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Социум

«КазТрансГазАймак» кошмарит малый бизнес - депутат ЗКО

Депутат областного маслихата Катауола АШИГАЛИЕВ пожаловался акиму ЗКО на то, что АО "КТГА" как монополист ущемляет права бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На отчете главы региона Алтая КУЛЬГИНОВА депутат Катауола АШИГАЛИЕВ рассказал, что монополист АО "КазТрансГазАймак" не дают свободно работать малому бизнесу. - Каждый раз, когда дело доходит до газового оборудования, у бизнесменов всегда возникают проблемы. Они полностью забрали себе все работы, связанные с газовым оборудованием, не давая работать мелким предприятиям. Надо навести порядок в этой сфере, - заявил депутат
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«КазТрансГазАймак» кошмарит малый бизнес - депутат ЗКО
Депутат областного маслихата Катауола АШИГАЛИЕВ пожаловался акиму ЗКО на то, что АО "КТГА" как монополист ущемляет права бизнесменов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На отчете главы региона Алтая КУЛЬГИНОВА депутат Катауола АШИГАЛИЕВ рассказал, что монополист АО "КазТрансГазАймак" не дают свободно работать малому бизнесу. - Каждый раз, когда дело доходит до газового оборудования, у бизнесменов всегда возникают проблемы. Они полностью забрали себе все работы, связанные с газовым оборудованием, не давая работать мелким предприятиям. Надо навести порядок в этой сфере, - заявил депутат ЗКО. В свою очередь директор филиала ЗКПФ АО "КазТрансГазАймак" Азимбек АСАРОВ ответил, что на предприятии депута есть нарушения, которые он должен был устранить, но до сих пор этого не сделал. - Мы никого не кошмарим. Вы сами меняете оборудование газовое, хотя этого нельзя делать без соответствующего разрешения. И вообще, помимо нашей компании на рынке есть другие газовые фирмы, которые могут оказать необходимые услуги. Так, в 2017 году были газифицированы 2700 объектов, из которых только 1500 были проведены через наш, остальные воспользовались услугами других компаний, - сообщил Азимбек АСАРОВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Бизнес газ депутат

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