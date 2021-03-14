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Социум

Көрісу айт празднуют в ЗКО

14 марта в Западном Казахстане празднуется Көрісу айт или Амал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Праздник отмечают жители западных областей Казахстана. В переводе с казахского языка "көрісу" означает встретиться, свидеться. Праздник символизирует приход весны, начало нового года. В этот день принято навещать родителей и старших по возрасту родственников, приветствовать друг друга рукопожатием и говорить добрые пожелания. Другими словами, көрісу айт означает праздник взаимного уважения. С этой даты начинается празднование Наурыза. Примечательно, что
Арайлым Усербаева
Көрісу айт празднуют в ЗКО
14 марта в Западном Казахстане празднуется Көрісу айт или Амал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Көрісу айт празднуют в ЗКО
Көрісу айт празднуют в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Праздник отмечают жители западных областей Казахстана. В переводе с казахского языка "көрісу" означает встретиться, свидеться. Праздник символизирует приход весны, начало нового года. В этот день принято навещать родителей и старших по возрасту родственников, приветствовать друг друга рукопожатием и говорить добрые пожелания. Другими словами, көрісу айт означает праздник взаимного уважения. С этой даты начинается празднование Наурыза. Примечательно, что праздник сохранился только в западных областях Казахстана, а именно в ЗКО, Атырауской и Мангистауской областях. Мнения людей тут расходятся, некоторые говорят, что это связано с климатическими особенностями западного Казахстана. Зимы здесь были суровые, и после долгих морозов люди радовались наступлению весны, навещали друг друга и подсчитывали скот. По другим данным, праздник пришел к нам от тюркоязычных народов Южной Сибири. В любом случае, көрісу - это светлый и добрый праздник. При рукопожатии старшие по возрасту люди дают бата (благословение - прим. автора) и произносят "Бір жасынмен!", "Жасын кутты болсын!" Для семьи Есеновых көрісу айт особенный праздник. Ежегодно вся многочисленная родня собиралась за одним большим дастарханом. Гильман ата и Жаныл апа вырастили 12 детей, каждый из которых сейчас обзавелся своей семьей и живут в разных городах. Но по традиции каждый год 14 марта собираются в родительском доме и получают благословение. – Дедушки не стало 7 лет назад, дети и внуки не забывают навещать меня. Каждый год мы накрываем большой дастархан, собираемся все вместе. Это знак уважения к старшим. Я рада, что молодежь помнит и чтит наши традиции, - говорит Жаныл апа. К сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции за праздничным столом не смогут собраться все дети, внуки и правнуки Жаныл апа. Но бабушка надеется, что в скором времени все закончится и ее многочисленные родственники смогут вновь навещать ее без каких-либо опасений. Между тем заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев подчеркнул, что в этом году в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе көрісу айт рекомендуется праздновать в онлайн-формате. – Все мы прекрасно знаем, что люди более старшего поколения наиболее подвержены этому коварному заболеванию.  Дети и молодежь могут быть бессимптомными переносчиками инфекции, а пожилые люди намного тяжелее переносят болезнь. Поэтому мы рекомендуем придерживаться правил безопасности, не посещать места массового скопления людей и оставаться дома, а празднования отложить до стабилизации эпидемиологической ситуации, - отметил Нурлыбек Мустаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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