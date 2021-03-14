Көрісу айт празднуют в ЗКО

14 марта в Западном Казахстане празднуется Көрісу айт или Амал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Праздник отмечают жители западных областей Казахстана. В переводе с казахского языка "көрісу" означает встретиться, свидеться. Праздник символизирует приход весны, начало нового года. В этот день принято навещать родителей и старших по возрасту родственников, приветствовать друг друга рукопожатием и говорить добрые пожелания. Другими словами, көрісу айт означает праздник взаимного уважения. С этой даты начинается празднование Наурыза. Примечательно, что