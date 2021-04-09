Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров

На сегодняшний день при ремонте квартир стали все чаще использовать керамическую плитку и керамогранит для дизайна гостиной, ванной комнаты, кухни, а также фасадов зданий и домов. В Уральске вы можете найти последние новинки в салоне отделочных материалов Kerama Marazzi. Коллекция «Версаль». Производство KERAMA MARAZZI. Размер плитки 30*60 Керамическая плитка во все времена ценилась и ценится как прочный и стойкий отделочный материал. Есть целые коллекции, которые сами по себе являются готовым элегантным решением для ванной, кухни или иных помещений. Например, коллекция Версаль, на создание ко