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Бизнес-новости

Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров

На сегодняшний день при ремонте квартир стали все чаще использовать керамическую плитку и керамогранит для дизайна гостиной, ванной комнаты, кухни, а также фасадов зданий и домов. В Уральске вы можете найти последние новинки в салоне отделочных материалов Kerama Marazzi. Коллекция «Версаль». Производство KERAMA MARAZZI. Размер плитки 30*60 Керамическая плитка во все времена ценилась и ценится как прочный и стойкий отделочный материал. Есть целые коллекции, которые сами по себе являются готовым элегантным решением для ванной, кухни или иных помещений. Например, коллекция Версаль, на создание ко
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Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
На сегодняшний день при ремонте квартир стали все чаще использовать керамическую плитку и керамогранит для дизайна гостиной, ванной комнаты, кухни, а также фасадов зданий и домов. В Уральске вы можете найти последние новинки в салоне отделочных материалов Kerama Marazzi.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Коллекция «Версаль». Производство KERAMA MARAZZI. Размер плитки 30*60 Керамическая плитка во все времена ценилась и ценится как прочный и стойкий отделочный материал. Есть целые коллекции, которые сами по себе являются готовым элегантным решением для ванной, кухни или иных помещений. Например, коллекция Версаль, на создание которой повлияло французское искусство эпохи классицизма, как показатель роскоши и аристократизма.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит крупноформатный, размер 59.5*1.190. Производство Украина. Коллекция Lazzaro. Высокая влагоустойчивость и морозостойкость позволяют использовать керамогранит для отделки душевых и ванных комнат, а также облицовывать им наружные стены в холодном климате. С керамогранитом возможны и другие эксперименты в ремонте. Например, этот отделочный материал стали часто использовать в отделке столешниц и фасадов кухонных гарнитуров.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Коллекция «Гренель». Размер плитки 30*89.5. Производство KERAMA MARAZZI. Всегда в тренде идеи, которые подсмотрены у природы: рисунки натурального камня, самоцветы, растительные узоры и другие.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Коллекция «Раваль». Размер плитки 30*89.5. Производство KERAMA MARAZZI. Для отделки ванных комнат также подойдет коллекция облицовочного материала с имитацией металла в шоколадно-коричневом, светло-сером и сером оттенках. Особенность коллекции – оригинальные декоры с геометрическим орнаментом.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Мебель для ванной комнаты. Производство Украина. Фирма Agua Rodos. Кроме эксклюзивных отделочных материалов, в салоне Kerama Marazzi представлена также стильная и практичная мебель для ванных комнат.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит. Производство KERAMA MARAZZI. А вот представьте себе вариант облицовки с таким оригинальным керамогранитом - это может быть цветочная или портретная мозаика, словно ванная комната превратилась в художественную галерею.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Коллекция «Театро». Размер плитки 25*75. Мебель для ванной комнаты от производителя KERAMA MARAZZI. В последнее время стало модным сочетать изысканную классику с геометрической абстракцией. К примеру, отделка ванной комнаты керамической плиткой в коричнево-бежевых тонах с имитацией под мрамор с орнаментом, и мебель с нестандартным конусообразным умывальником.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Размер плитки 30*60. Производство Беларусь. Коллекция «Борнео» Интересным решением при ремонте считается благородное сочетание керамической плитки светлых и темных оттенков.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Коллекция Marble. Размер плитки 30*60. Производство Беларусь Одна из ярких коллекций - под мрамор с вкрапленным геометрическим рисунком, инкрустированным позолотой. Коллекция привлекательна своими нежными, деликатными и непредсказуемыми прожилками, придающими элегантность и очарование.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Поклонникам эксклюзива понравятся в салоне Kerama Marazzi и другие представленные модели мебели для ванных комнат, произведенные из современных высококачественных материалов по итальянским технологиям. Мебель и сантехника отличается продуманным дизайном, функциональностью и удобством.
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Керамогранит и керамическая плитка – современный и практичный тренд в отделке ванных комнат и интерьеров
Здесь можно также подобрать искусственный декоративный камень для облицовки домов и зданий, и даже его используют в современном дизайне интерьеров для декора стен, например, в гостиной или в фойе. Этот отделочный материал представляет собой кирпичи оригинальной удлиненной формы с эффектом подпалин и равномерной фактурой. Он особенно прекрасен на солнце, оттенки и полутона играют в лучах света, создавая эффект переливов и плавного перехода от одного цвета к другому. Эти и другие коллекции керамогранита и керамической плитки, мебель и сантехнику для ванной комнаты и другие отделочные материалы вы сможете увидеть и оценить в салоне отделочных материалов Kerama Marazzi. А специалисты с удовольствием помогут вам с выбором нужного товара. Мы находимся по адресу: г.Уральск, ул. Гагарина, 2/9 . Тел: 23-95-41, 8 707 879 23 68, Whats App: 8 771 674 26 68. Инстаграм: @Keramauralsk. http://smotri360.kz/kerama/ Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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