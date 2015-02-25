Слухи об интересном положении певицы подтвердил Эмин Агаларов сообщает super.ru. Облегающие платья на просторные наряды Кети Топурия сменила неслучайно: 28-летняя солистка группы «А-Студио» готовится стать мамой. Радостной новостью в эфире одного из телеканалов поделился друг певицы, сладкоголосый бизнесмен Эмин Агаларов. Наследник империи Crocus пожаловался, что Топурия не поздравила его с 23 февраля: «Беременная, с памятью проблемы наверно», — объяснил забывчивость Кети Эмин, в шутку добавив, что «не имеет к этому отношения». К слову, сама поп-звезда не афишировала свое интересное положение, предпочитая не распространяться на эту тему ни с поклонниками, ни с прессой. Напомним, в сентябре 2013 года Кети Топурия сыграла свадьбу с бизнеcменом Львом Гейхманом. У супругов это будет первый общий ребенок. До брака с Кети у предпринимателя родилась дочь Соня. Интересное положение Кэти в последнее время скрывает под нарядами свободного кроя Интересное положение Кэти в последнее время скрывает под нарядами свободного кроя Беременность Кети достоянием общественности сделал Эмин Агаларов в эфире телеканала RuTV Беременность Кети достоянием общественности сделал Эмин Агаларов в эфире телеканала RuTV   Артистов связывает не только сотрудничество, но и крепкая дружба Артистов связывает не только сотрудничество, но и крепкая дружба Кети Топурия с мужем, Львом Гейхманом Кети Топурия с мужем, Львом Гейхманом