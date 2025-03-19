Kia вошла в тройку лидеров по продажам новых автомобилей в Казахстане

По данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО), бренд Kia занял третье место по объему продаж новых автомобилей в стране по итогам февраля 2025 года. В минувшем месяце казахстанцы приобрели 1805 автомобилей Kia — на 84% больше, чем в январе.

По данным «Қазақстанның Автокөлік Одағы» (ҚАО) бренд Kia вошел в тройку лидеров по итогам официальных продаж новых автомобилей в Казахстане за февраль 2025 года, увеличив свою рыночную долю.

В феврале казахстанцы приобрели 1805 автомобилей бренда Kia, представленного в нашей Республике автомобильной компанией Allur. Это сразу на 84,2% больше, чем в январе этого года. В результате доля рынка популярного корейского бренда увеличилась с 9,1% до 11,8%.

Кроссовер сегмента С-SUV Kia Sportage поднялся с пятого на четвертое место в десятке наиболее востребованных моделей января с результатом 954 проданных автомобиля, что на 107,4% превосходит объем продаж за январь. Еще одна Kia в топ-10 – модель C-сегмента Ceed, разошедшаяся тиражом 302 экземпляра, что на 151,7% больше, чем в январе. Также значительно выросли продажи седанов Cerato и К5: на 172,9% и 83,3% соответственно.

Дальнейшему росту продаж бренда Kia в Казахстане будут способствовать обновление модельного ряда и выгодные кредитные продукты. Сейчас, например, у официальных дилеров Kia по всей стране действуют уникальные условия кредитования от 1% сроком до 7 лет на популярный седан K5.

Данное предложение ограничено. За более подробной информацией можно обращаться в ближайшие дилерские центры Kia или по номеру 555 (звонок бесплатный).