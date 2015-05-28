Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Ким Бесингер сделала неудачную пластику

Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер/ Лицо актрисы изменилось до неузнаваемости сообщает SUPER. В погоне за вечной молодостью и красотой голливудские звезды нередко вынуждены идти на радикальные меры. Увы, чрезмерное увлечение инъекциями ботокса, уколами гиалуроновой кислоты и хирургическим скальпелем приводит к необратимым последствиям негативного характера. Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер. Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла
gorod
Ким Бесингер сделала неудачную пластику
Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер/
Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер/
 Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер/ Лицо актрисы изменилось до неузнаваемости сообщает SUPER. В погоне за вечной молодостью и красотой голливудские звезды нередко вынуждены идти на радикальные меры. Увы, чрезмерное увлечение инъекциями ботокса, уколами гиалуроновой кислоты и хирургическим скальпелем приводит к необратимым последствиям негативного характера. Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер. Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла к подтяжке лица и блефаропластике, изменившим лицо голливудской блондинки до неузнаваемости. С обновленной внешностью звезда появилась на премьере новой картины «Одиннадцать часов» в Санта-Монике, однако гости и журналисты не сразу признали в женщине популярную актрису. Лицо Ким Бейсингер выглядело перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись вверх. Впрочем, некогда секс-икона Голливуда вполне уверенно позировала фотографам.
Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла к подтяжке лица и блефаропластике, изменившим лицо голливудской блондинки до неузнаваемости.
Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла к подтяжке лица и блефаропластике, изменившим лицо голливудской блондинки до неузнаваемости.
 Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла к подтяжке лица и блефаропластике, изменившим лицо голливудской блондинки до неузнаваемости.
31debf54e94ee05ef6d9ef2583b2d03f__560x
31debf54e94ee05ef6d9ef2583b2d03f__560x
Микки Рурк после пластических операций.
Микки Рурк после пластических операций.
 Микки Рурк после пластических операций.
Лицо Ким Бейсингер выглядело перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись наверх. Впрочем, некогда секс-икона Голливуда вполне уверенно позировала фотографам.
Лицо Ким Бейсингер выглядело перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись наверх. Впрочем, некогда секс-икона Голливуда вполне уверенно позировала фотографам.
 Лицо Ким Бейсингер выглядело перетянутым, пропал ее знаменитый кошачий разрез глаз, а брови заметно поднялись наверх. Впрочем, некогда секс-икона Голливуда вполне уверенно позировала фотографам.
Актриса в 2013 год.
Актриса в 2013 год.
 Актриса в 2013 год.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article