Ким Бесингер сделала неудачную пластику

Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер/ Лицо актрисы изменилось до неузнаваемости сообщает SUPER. В погоне за вечной молодостью и красотой голливудские звезды нередко вынуждены идти на радикальные меры. Увы, чрезмерное увлечение инъекциями ботокса, уколами гиалуроновой кислоты и хирургическим скальпелем приводит к необратимым последствиям негативного характера. Очередной жертвой неудачной пластики недавно стала 61-летняя Ким Бейсингер. Актриса знаменитой романтической ленты «Девять с половиной недель» вслед за своим партнером по фильму Микки Рурком прибегла