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Шоу-бизнес

Кира Найтли впервые стала мамой

СМИ сообщили, что голливудская актриса тайно родила первенца сообщает ТопНьюс. В семье известной актрисы Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона произошло счастливое событие - 28-летняя звезда "Игры в имитацию" впервые стала мамой. О рождении ребёнка сообщили источники, близкие к звёздной паре, но любые подробности этого держатся в строжайшем секрете. Известно, что Кира Найтли очень долго скрывала свою беременность. Этот факт буквально заставили признать пресс-секретаря актрисы журналисты в декабре 2014 года. При этом в середине апреля звезда перестала появляться на публике, а совсем недавно в
gorod
Кира Найтли впервые стала мамой
230bb460_1
230bb460_1
СМИ сообщили, что голливудская актриса тайно родила первенца сообщает ТопНьюс. В семье известной актрисы Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона произошло счастливое событие - 28-летняя звезда "Игры в имитацию" впервые стала мамой. О рождении ребёнка сообщили источники, близкие к звёздной паре, но любые подробности этого держатся в строжайшем секрете. Известно, что Кира Найтли очень долго скрывала свою беременность. Этот факт буквально заставили признать пресс-секретаря актрисы журналисты в декабре 2014 года. При этом в середине апреля звезда перестала появляться на публике, а совсем недавно в соцсетях появились следующие сообщения: "Я уверена, что видела Киру Найтли, когда она гуляла в Ислингтоне (район Лондона) с мужем и новорожденным малышом!" - приводит "Комсомольская правда" сообщение одной из пользовательниц Twitter. "Пока я разглядывала через стекло парикмахерской человека, который показался мне Идрисом Эльбой, чуть не упустила из виду проходившую мимо Киру Найтли с ребенком", – сообщила другая очевидица. Слухи о том, что актриса родила ребёнка, косвенно подтверждает и ее интервью изданию E!Online. "Мы все чувствуем себя спокойно и свободно. Мне комфортно и ей тоже", – проговорилась Кира Найтли журналистам, скорее всего, имея в виду новорожденную дочку. Напомним, что Кира Найтли вышла замуж за Джейсона Райтона в 2013 году после двух лет отношений.
Источник фото: Архивы
Источник фото: Архивы
 Источник фото: Архивы

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