Кира Найтли впервые стала мамой

СМИ сообщили, что голливудская актриса тайно родила первенца сообщает ТопНьюс. В семье известной актрисы Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона произошло счастливое событие - 28-летняя звезда "Игры в имитацию" впервые стала мамой. О рождении ребёнка сообщили источники, близкие к звёздной паре, но любые подробности этого держатся в строжайшем секрете. Известно, что Кира Найтли очень долго скрывала свою беременность. Этот факт буквально заставили признать пресс-секретаря актрисы журналисты в декабре 2014 года. При этом в середине апреля звезда перестала появляться на публике, а совсем недавно в