Китаец заплатил мелочью за машину стоимостью $106 000

Мужчина доставил в салон 1320 упаковок с монетами общим весом четыре тонны на грузовике сообщает ТопНьюс. Чтобы перенести деньги в магазин, пришлось воспользоваться помощью десяти продавцов. В помещении менеджеры сложили монеты в гору высотой четыре метра. Часть суммы - или 3200 долларов покупатель заплатил банкнотами. Ган объяснил, что работает на бензоколонке и откладывал на автомобиль чаевые, которые оставляли ему водители машин, пользующиеся услугами АЗС. Через сколько лет он смог позволить себе покупку авто, не уточняется.