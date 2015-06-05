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Шоу-бизнес

Китаец заплатил мелочью за машину стоимостью $106 000

Мужчина доставил в салон 1320 упаковок с монетами общим весом четыре тонны на грузовике сообщает ТопНьюс. Чтобы перенести деньги в магазин, пришлось воспользоваться помощью десяти продавцов. В помещении менеджеры сложили монеты в гору высотой четыре метра. Часть суммы - или 3200 долларов покупатель заплатил банкнотами. Ган объяснил, что работает на бензоколонке и откладывал на автомобиль чаевые, которые оставляли ему водители машин, пользующиеся услугами АЗС. Через сколько лет он смог позволить себе покупку авто, не уточняется.
gorod
Китаец заплатил мелочью за машину стоимостью $106 000
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0b95ee9a_1
Мужчина доставил в салон 1320 упаковок с монетами общим весом четыре тонны на грузовике сообщает ТопНьюс. Чтобы перенести деньги в магазин, пришлось воспользоваться помощью десяти продавцов. В помещении менеджеры сложили монеты в гору высотой четыре метра. Часть суммы - или 3200 долларов покупатель заплатил банкнотами. Ган объяснил, что работает на бензоколонке и откладывал на автомобиль чаевые, которые оставляли ему водители машин, пользующиеся услугами АЗС. Через сколько лет он смог позволить себе покупку авто, не уточняется.  
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