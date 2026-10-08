Китай за 77 лет: масштабная трансформация государства и общества

За последние десятилетия Китай прошёл масштабную экономическую трансформацию - от преимущественно аграрной и сравнительно бедной страны до второй по величине экономики мира. Объём ВВП страны превысил 140 триллионов юаней, а показатель ВВП на душу населения приблизился к 100 тысячам юаней. Одновременно Китай создал одну из крупнейших в мире инфраструктурных сетей. Протяжённость высокоскоростных железных дорог уже превышает 50 тысяч километров, а сеть автомагистралей приближается к 200 тысячам километров. Развиваются и транспортные узлы международного уровня, а именно крупные морские порты и авиационные хабы, передает МойГород.

Отдельным драйвером роста становятся технологии и инновации. В 2025 году расходы Китая на исследования и разработки приблизились к четырем триллионам юаней. Существенно увеличивается роль цифровой экономики, а производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии превысили 16 миллионов единиц. Число базовых станций 5G в стране уже перешагнуло отметку в пять миллионов. Экономические преобразования сопровождались масштабными изменениями в социальной сфере. К концу 2020 года около 100 миллионов сельских жителей были выведены из черты бедности по действовавшим в стране национальным критериям. По данным китайской стороны, это позволило достичь целей ООН по ликвидации крайней нищеты на десять лет раньше установленного срока.

«За семьдесят семь лет Китай прошёл сквозь ветры и дожди, пережил расцвет многих весен и осеней. За это время Коммунистическая партия Китая сплотила и повела китайский народ по необычному пути развития, добившись признанных во всём мире выдающихся достижений. Уверенно шагая вперёд и открывая новые горизонты, Китай добился выдающихся успехов в развитии», - отмечал в своем выступлении по случаю 77 годовщины со Дня основания КНР Посол Китая в Казахстане г-н Хань Чуньлинь.

Параллельно Китай сформировал крупнейшие в мире системы социального обеспечения и здравоохранения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране достигла 79 лет. Таким образом, за несколько десятилетий Китай прошёл путь от масштабной нехватки базовых ресурсов к формированию общества, характеризующегося значительно более высоким уровнем материального благосостояния.

Между тем, сохраняя преемственность и одновременно делая ставку на инновации, Китай вступает в новый этап своего развития. 2026 год открывает период реализации 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны, рассчитанного на ближайшие пять лет. Одним из главных приоритетов станет формирование так называемых производительных сил нового качества, и, прежде всего, за счёт технологического обновления и развития современной промышленности. Китай намерен укреплять собственную научно-технологическую базу и повышать уровень самостоятельности в ключевых сферах. Наука и инновации должны стать одним из основных двигателей экономического роста. В стране планируется ускорить развитие новых отраслей и перспективных направлений: от микроэлектроники, аэрокосмической отрасли и биомедицины до низковысотной экономики, квантовых технологий, биопроизводства, водородной энергетики и термоядерного синтеза. В фокусе пятилетнего плана остаются и социальные задачи. Китай рассчитывает повысить среднюю продолжительность обучения населения трудоспособного возраста до 11,7 года, а ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет.

Ещё одно направление - это переход к более экологичной модели роста. Согласно планам, совокупная углеродоёмкость экономики должна снизиться на 17 процентов. Это должно способствовать достижению поставленной Китаем цели по выходу на пик выбросов углекислого газа в установленные сроки. Таким образом, ближайшие пять лет для Китая должны стать периодом дальнейшего технологического обновления, повышения качества экономического роста и улучшения социальных показателей. В рамках этой стратегии страна намерена продолжить собственную модель модернизации, сочетая развитие промышленности и технологий с повышением качества жизни и экологической устойчивостью.

«Один цветок не делает весны, одно дерево не составляет леса. Китай всегда брал на себя ответственность за поддержание мира и стабильности в мире, а также за содействие процветанию и развитию всех стран, воплощая её в конкретные действия. Перед лицом мира, в котором переплетаются перемены и потрясения, и неиссякаемые вызовы, Председатель Си Цзиньпин выдвинул ряд глобальных инициатив, предоставив миру важные международные общественные блага», - продолжил г-н Посол.

Четыре глобальные инициативы, выдвинутые Председателем КНР Си Цзиньпином, охватывают ключевые сферы международного сотрудничества: развитие, безопасность, гуманитарное взаимодействие и совершенствование глобального управления. Каждая из них имеет собственные приоритеты, однако вместе они формируют взаимосвязанную систему подходов, которую Китай рассматривает как основу для продвижения идеи сообщества единой судьбы человечества. После выдвижения инициатив они получили поддержку и отклик со стороны ряда государств, в том числе Казахстана. По замыслу Пекина, эти предложения постепенно выходят за рамки национальной повестки и находят практическое применение в международном сотрудничестве. Китай заявляет о намерении и дальше придерживаться многостороннего подхода, расширять возможности для совместного развития и углублять взаимодействие с другими странами. Независимо от изменений в мировой обстановке Пекин планирует продолжать продвижение четырёх инициатив и укреплять сотрудничество в направлении формирования более тесно связанного международного сообщества.

Китай всё активнее связывает собственное развитие с сотрудничеством с другими странами. Рост китайской экономики оказывает заметное влияние на мировую экономику: в последние годы на Китай приходится около 30 процентов её прироста. Сегодня страна входит в число главных торговых партнёров более чем 160 государств и регионов. Особое место в этой системе занимают страны, участвующие в совместном строительстве «Одного пояса, одного пути». В 2025 году торговля Китая с ними достигла 23,6 триллиона юаней - это больше половины всего внешнеторгового оборота страны. Китай также расширяет сеть соглашений о свободной торговле: с 31 государством и регионом уже заключены 24 таких соглашения. Пекин постепенно открывает для внешнего мира и внутренний рынок. Ограничения для иностранных инвестиций в обрабатывающей промышленности были отменены, а для товаров из наименее развитых стран, поддерживающих дипломатические отношения с Китаем, установлены нулевые тарифы. Связи между Китаем и другими странами растут не только по морю и воздуху. По железнодорожному маршруту Китай - Европа уже совершено более 120 тысяч грузовых рейсов. Новый международный сухопутно - морской торговый коридор связал 577 портов в 127 странах и регионах.

Ещё одно направление, где китайское развитие выходит далеко за пределы страны - это зелёная энергетика. На Китай приходится около трети установленных в мире мощностей возобновляемой энергетики, а оборудование для солнечной и ветровой генерации из Китая поставляется более чем в 200 стран и регионов. Сегодня Китай остаётся тесно связанным с мировой экономикой через торговлю, инвестиции, транспорт и технологии. И именно через эти связи страна стремится расширять своё присутствие на мировых рынках и создавать новые возможности для международного сотрудничества.

Вектор сотрудничества Казахстана и Китая

2026 год имеет особое значение для Китая: он совпал со 105-летием основания Коммунистической партии Китая и началом реализации 15-го пятилетнего плана социально - экономического развития страны на 2026 - 2030 годы. Сегодня Китай продолжает последовательно проводить глубокие реформы, развивать инновации и повышать уровень жизни населения. В Казахстане отмечают, что Китай стал одним из мировых технологических и экономических центров и важным партнёром на международной арене.

Для Казахстана Китай является одним из главных стратегических партнёров. Развитие постоянного всеобъемлющего стратегического партнёрства с Пекином остаётся одним из неизменных приоритетов внешней политики страны. Отношения двух стран строятся на взаимном доверии, уважении, дружбе и общих интересах. В 2026 году контакты между двумя странами продолжили активно развиваться на высшем и правительственном уровнях. Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай, совмещённый с участием в конференции по искусственному интеллекту, стал одним из ключевых событий двусторонней повестки. В ходе визита было подписано более 80 коммерческих документов общей стоимостью свыше 15,2 миллиарда долларов США. Активно развиваются связи между правительствами, парламентами, министерствами и регионами двух стран. Важными событиями стали участие Премьер - Министра Казахстана Олжаса Бектенова во «Всемирном экономическом форуме - Летний Давос», визит в Казахстан председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также другие взаимные визиты.

«Экономические связи также демонстрируют устойчивый рост. Объём двусторонней торговли в 2025 г. достиг 48,7 миллиардов долларов, и теперь стороны ставят задачу увеличить этот показатель вдвое. Китай входит в пятёрку крупнейших инвесторов Казахстана. В стране реализуются 316 инвестиционных проектов с китайским участием общей стоимостью 127 миллиардов долларов США», - отмечал вице-премьер - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

По его словам, особое значение для двух стран имеет транспортно-логистическое сотрудничество. Казахстан планирует в ближайшие годы увеличить объём грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту до десяти миллионов тонн. Этот маршрут становится важным звеном между Востоком и Западом и тесно связан с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Ежедневный пассажиропоток через Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» приближается к 30 тысячам человек. В Казахстане открыты три мастерские Лу Баня и пять Институтов Конфуция, три китайских университета открыли свои филиалы. Китай и Казахстан открыли культурные центры на территории друг друга. Активно развивается сотрудничество между регионами: установлены побратимые связи между 36 парами провинций, областей и городов двух стран. Параллельно расширяется культурно-гуманитарное взаимодействие. 2026 год был объявлен Годом культуры Казахстана и Китая. В его рамках проходят различные культурные и гуманитарные мероприятия, направленные на укрепление взаимного интереса и лучшего понимания между народами.

Казахстан и Китай намерены и дальше развивать политическое, торгово-экономическое и культурно - гуманитарное сотрудничество. В Астане подчёркивают готовность совместно реализовывать договорённости, достигнутые на высшем и высоком уровнях. Вступая в новый «золотой тридцатилетний» период сотрудничества, Казахстан и Китай рассчитывают наполнить двусторонние отношения новыми проектами и инициативами, продолжая развивать взаимодействие как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. К слову, в 2027 году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.

«Эта дата станет важной вехой в развитии наших связей. Китай готов вместе с Казахстаном последовательно воплощать в жизнь важные договорённости Глав двух государств, укреплять политическое доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, сближать наши народы и усиливать сопряжение стратегий развития. Объединив усилия, мы создадим новое «золотое тридцатилетие» китайско-казахстанских отношений, добьёмся новых результатов в построении сообщества единой судьбы Китая и Казахстана и принесём ещё больше благополучия нашим странам и народам», - сказал Посол Китая в Казахстане г-н Хань Чуньлинь.

Политическое доверие составляет прочную основу двусторонних отношений. Китай неизменно и твёрдо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Казахстан последовательно придерживается принципа одного Китая, твёрдо поддерживает позицию китайской стороны по вопросам Тайваня, Синьцзяна и Сицзана. Стороны тесно взаимодействуют в рамках Организации Объединённых Наций, Шанхайской организации сотрудничества, механизма «Китай - Центральная Азия» и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этом году Казахстан успешно присоединился к созданным по инициативе Китая Международной организации по медиации и Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, что стало очередным ярким примером высокого уровня стратегического партнерства на международном площадке и по управлению в новых областях.

«За 77 лет Китай прошёл большой и непростой путь. Сегодня мы видим, что политика Китая, направленная на гармонизацию жизни внутри страны и отношений с окружающим миром, оказывает влияние и на международные отношения, и на процессы в Евразии. Для Казахстана отношения с Китаем являются примером действительно глубокого стратегического партнёрства, которое охватывает экономику, политику и масштабные инновационные проекты. Хотелось бы пожелать китайскому народу успехов и процветания, а нашим странам - дальнейшего развития во взаимной выгоде двух народов и культур», - заключила историк, Президент ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова.

Как «Восемь положений» меняют работу Коммунистической партии Китая

К началу 2025 года Коммунистическая партия Китая (КПК) приступила к новой внутренней кампании - всестороннему изучению и внедрению духа «восьми установок» Центрального комитета партии. Речь идёт о продолжении масштабной работы по укреплению партийной дисциплины и совершенствованию стиля работы, впервые начатой после принятия соответствующих положений в 2012 году. Под «восемью установками» понимаются конкретные правила КПК по улучшению рабочего стиля и укреплению связей с народом, призванные устранить формализм, бюрократию, гедонизм и расточительство.

В декабре 2012 года Политбюро ЦК одобрило эти меры и вскоре довело их до широкой практики. С тех пор идеи восьми правил эволюционировали в так называемый «дух восьми установок» - универсальную установку на строгую партийную дисциплину, постоянное самосовершенствование и служение интересам народа.

Вкратце, «Восемь положений» направлены на борьбу с формализмом, бюрократизмом, расточительством и привилегированным образом жизни чиновников: от сокращения совещаний и поездок до контроля за расходованием государственных средств и публичной деятельностью руководителей. Можно выделить следующие восемь установок:

1. Сократить формальные и ненужные мероприятия

2. Сократить официальные поездки и упростить их организацию

3. Упростить работу с документацией

4. Упростить организацию зарубежных визитов

5. Улучшить работу органов охраны и сопровождения

6. Улучшить работу журналистов и освещение деятельности руководителей

7. Не устраивать пышные банкеты и ограничить использование государственных средств

8. Не допускать расточительства и других проявлений привилегий

Председатель КНР Си Цзиньпин призывает неуклонно укреплять партийный дух и бороться с «четырьмя дурными стилями». В своих указаниях Си Цзиньпин неустанно подчеркивает ключевое значение партийного стиля для авторитета КПК и ее отношений с народом.

«Стиль партийной работы - это имидж партии, от него зависит народная поддержка, а также существование самой партии», - подчеркнул он.

По его словам, необходимо «неустанно обеспечивать реализацию духа восьми установок Центрального комитета» и продолжать работу по формированию партийного аппарата, отличающегося высокой дисциплиной и ответственностью. Си Цзиньпин отметил, что проведенная в Китае кампания по углубленному изучению и реализации духа восьми установок позволила добиться ощутимых результатов. Он призвал продолжить комплексный подход, одновременно уделяя внимание изучению требований, выявлению проблем и их исправлению. При этом китайский лидер подчеркнул, что достигнутые результаты не означают завершения работы. По его мнению, «проблема «четырех дурных стилей» носит упорный и повторяющийся характер». Китайский лидер призвал вести против этих явлений «решительную и настойчивую борьбу», не ограничиваясь отдельными кампаниями.

«Необходимо с решимостью и настойчивостью вести точечную и длительную борьбу, неустанно претворять в жизнь дух восьми установок Центрального комитета, продвигать регулярное и долгосрочное совершенствование стиля работы», - подчеркнул он.

Особое внимание Си Цзиньпин призвал уделять воспитанию партийных кадров. В частности, речь идет о новоназначенных и молодых специалистах, а также руководителях, занимающих ключевые должности. По его словам, необходимо «создать и совершенствовать механизм регулярного выявления и решения проблем», а также усилить надзор за соблюдением партийной дисциплины. В Китае совершенствование партийной дисциплины рассматривается не как разовая кампания, а как постоянный процесс. Важную роль играет и общественный контроль. Внутри страны расширяются механизмы надзора за деятельностью партийных и госструктур, а информация о нарушениях становится основанием для проверок и дальнейших решений.

При этом партийное руководство связывает вопросы дисциплины и борьбы с коррупцией. Нарушения служебной этики и злоупотребление полномочиями рассматриваются во взаимосвязи, поэтому меры по укреплению партийного стиля сопровождаются антикоррупционной работой. Кампания по изучению и реализации «Восьми положений», начавшаяся как отдельная инициатива, постепенно перешла в более системную работу. В августе 2025 года Центральная руководящая группа по партийному строительству подвела итоги этой кампании. Было отмечено, что партийные организации разных уровней усилили контроль, выявили ряд проблем и начали совершенствовать соответствующие механизмы.

Теперь акцент делается на том, чтобы достигнутые результаты сохранялись на постоянной основе. Для этого партийные кадры должны лучше знать требования дисциплины, руководители, в свою очередь, отвечать за их соблюдение в своих структурах, а выявленные нарушения скорейшим образом получать последовательную оценку. Таким образом, речь идёт о постепенном переходе от отдельных проверок и кампаний к более постоянной системе внутреннего контроля. В китайской политической системе это рассматривается как один из инструментов поддержания дисциплины внутри партии, повышения эффективности управления и укрепления связи государственных институтов с обществом.

По официальной статистике Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, только в 2025 году в Китае было выявлено 290 752 нарушения, связанных с нарушением духа Центральных восьми положений. Дисциплинарные и административные меры были применены к 375 604 людям, из них 261 788 получили партийные или административные взыскания. При этом основная масса нарушений сегодня связана не только с роскошью и банкетами. Значительную долю составляют формализм, бюрократию, бездействие, злоупотребление полномочиями и стремление отчитаться «красивыми» показателями вместо реального результата. В 2025 году на нарушения такого рода пришлось 84,7% выявленных случаев формализма и бюрократизма. За годы реализации «Восьми положений» их содержание заметно вышло за рамки борьбы с роскошными банкетами и избыточными расходами. Сегодня эти правила используются как инструмент контроля за стилем работы чиновников: от служебных поездок и государственных расходов до качества управленческих решений и достоверности экономических показателей на местах.