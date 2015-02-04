Фото: AFP Фото: AFP Китайский лоукостер Spring Airlines собрался предложить своим пассажирам стоячие места. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на MarketWatch. В авиакомпании отметили, что такое нововведение позволит снизить стоимость билетов. Перевозчик уже выступал с подобной инициативой ранее. Впервые подобное предложение как ответ на дефицит билетов в канун китайского Нового года озвучил в 2008 году председатель правления компании Ван Чжэнхуа (Wang Zhenghua). Пресс-секретарь Spring Airlines заявил, что внедрение на рейсах стоячих мест связано с множеством условий. «Нужно договориться с производителями самолетов, получить одобрение властей и убедить наших пассажиров принять эту идею», — заявил он. Ранее с подобными инициативами выступали другие авиакомпании, в частности ирландская Ryanair Holdings. При этом внедрить стоячие места из-за правил безопасности полетов до сих пор не удалось ни одному авиаперевозчику. Источник: lenta.ru