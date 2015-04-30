Китайский студент три года носит своего товарища на занятия

Эта трогательная история о дружбе, описанная в китайских СМИ, покорила Интернет сообщает tengrinews.kz. . В городе Сюйчжоу (провинция Цзянсу) 18-летний студент училища по имени Се Сюй в течение трех лет помогает своему одногруппнику Чжан Ци посещать занятия, перенося его на своих плечах. Чжан страдает от мышечной дистрофии - хронического заболевания, характеризующегося нарастающей мышечной слабостью и дегенерацией мышц, из-за чего ему трудно передвигаться. Молодые люди познакомились три года назад, когда они вместе поступали в учебное заведение. Се, у которого рост 1,73 метра и вес 75 килограм