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Шоу-бизнес

Китайский студент три года носит своего товарища на занятия

Эта трогательная история о дружбе, описанная в китайских СМИ, покорила Интернет сообщает tengrinews.kz. . В городе Сюйчжоу (провинция Цзянсу) 18-летний студент училища по имени Се Сюй в течение трех лет помогает своему одногруппнику Чжан Ци посещать занятия, перенося его на своих плечах. Чжан страдает от мышечной дистрофии - хронического заболевания, характеризующегося нарастающей мышечной слабостью и дегенерацией мышц, из-за чего ему трудно передвигаться. Молодые люди познакомились три года назад, когда они вместе поступали в учебное заведение. Се, у которого рост 1,73 метра и вес 75 килограм
gorod
Китайский студент три года носит своего товарища на занятия
Эта трогательная история о дружбе, описанная в китайских СМИ, покорила Интернет сообщает tengrinews.kz. . В городе Сюйчжоу (провинция Цзянсу) 18-летний студент училища по имени Се Сюй в течение трех лет помогает своему одногруппнику Чжан Ци посещать занятия, перенося его на своих плечах.
Чжан страдает от мышечной дистрофии - хронического заболевания, характеризующегося нарастающей мышечной слабостью и дегенерацией мышц, из-за чего ему трудно передвигаться.
Чжан страдает от мышечной дистрофии - хронического заболевания, характеризующегося нарастающей мышечной слабостью и дегенерацией мышц, из-за чего ему трудно передвигаться.
 Чжан страдает от мышечной дистрофии - хронического заболевания, характеризующегося нарастающей мышечной слабостью и дегенерацией мышц, из-за чего ему трудно передвигаться.
Молодые люди познакомились три года назад, когда они вместе поступали в учебное заведение.
Молодые люди познакомились три года назад, когда они вместе поступали в учебное заведение.
 Молодые люди познакомились три года назад, когда они вместе поступали в учебное заведение.
Се, у которого рост 1,73 метра и вес 75 килограммов, решил помочь товарищу в посещении занятий. Подростки живут в общежитии, и каждый день Се несет Чжана из комнаты в училище и обратно, а также помогает ему в решении бытовых проблем, таких как питание и стирка одежды.
Се, у которого рост 1,73 метра и вес 75 килограммов, решил помочь товарищу в посещении занятий. Подростки живут в общежитии, и каждый день Се несет Чжана из комнаты в училище и обратно, а также помогает ему в решении бытовых проблем, таких как питание и стирка одежды.
 Се, у которого рост 1,73 метра и вес 75 килограммов, решил помочь товарищу в посещении занятий. Подростки живут в общежитии, и каждый день Се несет Чжана из комнаты в училище и обратно, а также помогает ему в решении бытовых проблем, таких как питание и стирка одежды.
По словам Се, он носит своего друга между общежитиями и классами около десяти раз каждый день.
По словам Се, он носит своего друга между общежитиями и классами около десяти раз каждый день.
 По словам Се, он носит своего друга между общежитиями и классами около десяти раз каждый день.
Друзья очень трудолюбивы, хорошо учатся и с нетерпением ожидают поступления в университет. &quot;Он прекрасный учащийся, который также оказывает положительное влияние на других студентов, которые всегда готовы помочь Чжану. С их помощью Чжан никогда не пропустил ни одного урока&quot;, - говорит преподавательница училища.
Друзья очень трудолюбивы, хорошо учатся и с нетерпением ожидают поступления в университет. &quot;Он прекрасный учащийся, который также оказывает положительное влияние на других студентов, которые всегда готовы помочь Чжану. С их помощью Чжан никогда не пропустил ни одного урока&quot;, - говорит преподавательница училища.
 Друзья очень трудолюбивы, хорошо учатся и с нетерпением ожидают поступления в университет. "Он прекрасный учащийся, который также оказывает положительное влияние на других студентов, которые всегда готовы помочь Чжану. С их помощью Чжан никогда не пропустил ни одного урока", - говорит преподавательница училища.
999663
999663

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