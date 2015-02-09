По данным следствия, Лю Хань вместе со своим братом организовали в 1993 году преступную группировку. Действуя преимущественно в провинции Сычуань, члены банды контролировали деятельность местных предпринимателей. На счету группировки, в частности, девять убийств. Лю Хань вместе с четырьмя членами банды был приговорен к смертной казни в мае 2014 года. Еще более 30 участников преступной группы получили различные тюремные сроки. Как сообщает Reuters, дело Лю Ханя может быть связано с бывшим членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан (Zhou Yongkang). В декабре прошлого года он был исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и арестован. Чжоу Юнкан обвиняется в нарушении «политической, организационной и конфиденциальной дисциплины», разглашении гостайны, использовании поста в интересах других лиц, получении взяток. Кроме того, он подозревается в поддержке бывшего члена Политбюро ЦК КПК Бо Силая. До возбуждения уголовного дела Лю Хань был главой правления горнодобывающей корпорации «Ханьлун» и входил в список 500 богатейших людей Китая. В 2012 году он занимал 230 место в списке богатейших жителей Китая. Источник: