Кладбище в Уральске превращается в мусорный полигон

Из-за огромной кучи мусора житель Уральска Сергей АНТОНОВ не может навестить могилу своего родственника. Под свалкой остались еще две могилы. Передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам Сергея, он пришел на кладбище перед Радоницей и увидел это безобразие. Он сразу же обратился в ТОО "Ритуал-Орал", там ему обещали помочь. Придя на кладбище во вторник, он увидел, что ситуация не изменилась - мусор как лежал, так и лежит. - Мы очень расстроились, так как куча была настолько огромная, что мы не смогли пробраться к могилам, - говорит Сергей. Администратор ТОО "Ритуал-Орал" Ольга ПРОСКУРИ