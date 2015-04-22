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Социум

Кладбище в Уральске превращается в мусорный полигон

Из-за огромной кучи мусора житель Уральска Сергей АНТОНОВ не может навестить могилу своего родственника. Под свалкой остались еще две могилы. Передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам Сергея, он пришел на кладбище перед Радоницей и увидел это безобразие. Он сразу же обратился в ТОО "Ритуал-Орал", там ему обещали помочь. Придя на кладбище во вторник, он увидел, что ситуация не изменилась - мусор как лежал, так и лежит. - Мы очень расстроились, так как куча была настолько огромная, что мы не смогли пробраться к могилам, - говорит Сергей. Администратор ТОО "Ритуал-Орал" Ольга ПРОСКУРИ
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Кладбище в Уральске превращается в мусорный полигон
Из-за огромной кучи мусора житель Уральска Сергей АНТОНОВ не может навестить могилу своего родственника. Под свалкой остались еще две могилы. Передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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kladbishe (2)
 По словам Сергея, он пришел на кладбище перед Радоницей и увидел это безобразие. Он сразу же обратился в ТОО "Ритуал-Орал", там ему обещали помочь. Придя на кладбище во вторник, он увидел, что ситуация не изменилась - мусор как лежал, так и лежит. - Мы очень расстроились, так как куча была настолько огромная, что мы не смогли пробраться к могилам, - говорит Сергей. Администратор ТОО "Ритуал-Орал" Ольга ПРОСКУРИНА ответила нам, что за уборку кладбища они ответственности не несут, за нее отвечает ЖКХ. Жена Сергея Наталья рассказала, что в прошлом году была аналогичная ситуация, тогда они сами вынесли весь мусор. И вот в этом году произошло то же самое. Корреспонденты "МГ" съездили на кладбище и увидели, что могилы, заваленные мусором, встречаются довольно часто. Люди убирали могилы родственников, а мусор сложили на рядом стоящие и никто его не вынес. В ЖКХ нам посоветовали обратиться в пресс-службу акима города. Пресс-секретарь акима Уральска Ерденбек ЖЫЛКАЙДАРОВ в свою очередь ответил нам, что люди сами должны убирать мусор. Однако кладбище находится на балансе ЖКХ. Позже он все-таки пообещал позвонить в отдел ЖКХ и узнать, почему там лежит мусор.
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   Фото Медета МЕДРЕСОВА и Сергея АНТОНОВА Видео Ербола АМАНШИНА
мусор кладбище

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