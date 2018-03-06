Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Классный руководитель выпускников скончалась во время пробного ЕНТ в Уральске

Классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре тестирования, 5 марта ученики городских школ проходили как положено пробное ЕНТ. - По правилам вместе со школьниками приехали завуч и их классный руководитель. Завуч выполнял роль дежурного, а классный руководитель обеспечивал проход на тестирование, а затем должен был отвезти учеников в школу. Вчера на тестирование приехали выпускники школы №32 вместе с своими руководи
gorod
Классный руководитель выпускников скончалась во время пробного ЕНТ в Уральске
Классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре тестирования, 5 марта ученики городских школ проходили как положено пробное ЕНТ. - По правилам вместе со школьниками приехали завуч и их классный руководитель. Завуч выполнял роль дежурного, а классный руководитель обеспечивал проход на тестирование, а затем должен был отвезти учеников в школу. Вчера на тестирование приехали выпускники школы №32 вместе с своими руководителем и завучем, - сообщили в центре тестирования. Трагедия произошла возле гардероба. - Классный руководитель ждала, пока дети разденутся и сдадут вещи в гардероб. Ей неожиданно стало плохо. Она упала, охранники тут же вызвали скорую помощь. К сожалению, учитель скончалась. Ученики этой школы, естественно, были освобождены от сдачи пробного тестирования, - пояснили в центре тестирования при ЗКГУ имени М.Утемисова. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил к ним 5 марта в 13.13. - Скорая помощь приехала на место в 13.28. Однако женщина скончалась еще до приезда врачей. Причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.
ЕНТ тестирование смерть учитель

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article