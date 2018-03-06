Классный руководитель выпускников скончалась во время пробного ЕНТ в Уральске

Классный руководитель 11 класса СОШ №32 скончалась 5 марта в здании ЗКГУ имени М.Утемисова во время проведения пробного ЕНТ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в центре тестирования, 5 марта ученики городских школ проходили как положено пробное ЕНТ. - По правилам вместе со школьниками приехали завуч и их классный руководитель. Завуч выполнял роль дежурного, а классный руководитель обеспечивал проход на тестирование, а затем должен был отвезти учеников в школу. Вчера на тестирование приехали выпускники школы №32 вместе с своими руководи