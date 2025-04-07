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Клиники в Актюбинской области завышали цены на медуслуги

Цены завышали на платные медуслуги.
Жулдызхан Хасангалиева
Клиники в Актюбинской области завышали цены на медуслуги

Прокуратура Актюбинской области проверила, как соблюдаются права граждан в сфере здравоохранения. В Уилском районе нашли завышенные цены на платные медуслуги.

Например, справки формы №073/е и №075/е стоили 7 705 тенге, а справка №076/е — 9 405 тенге. В стоимость необоснованно включали дополнительные услуги: осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на сифилис.

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Кроме того, в местной больнице не хватает нужного оборудования, поэтому людям приходится ехать в областной центр.

После вмешательства прокуратуры цены снизили:

  • справка №073/е — до 6 000 тенге;

  • №075/е — до 5 000 тенге;

  • №076/е — до 9 000 тенге.

Также в управление здравоохранения области направили заявку на покупку недостающего оборудования. Права граждан восстановлены, виновные сотрудники получили дисциплинарные взыскания. Работа в этом направлении продолжается.

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