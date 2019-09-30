Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, в дни празднования Дня города в Атырау состоятся различные мероприятия. С 1 по 2 октября будет работать молодёжный форум «Jastar Life», в ходе которого молодежь познает урбанистику (АНУ им. Х.Досмухамедова), финансовую грамотность (АГУ им. Х.Досмухамедова), искусство (МАИ им. Н.Тлендиева), волонтерство (АГУ им. Х.Досмухамедова) и предпринимательство (здание областного филиала партии “Nur Otan”). Открытие и закрытие форума – на площади Исатая и Махамбета. Со 2 по 4 октября в сельских округах города пройдут Дни культуры «Ауыл — ел бесiгi», а 5 октября - заключительный концерт Дней в Ретро-парке Атырау. Непосредственно в День города, 5 октября, состоится турнир по казакша курес на площади Исатая –Махамбета. В этот же день - открытие скейт-парка в мкр.Жилгородок на набережной р.Урал (под мостом). Одновременно на площади Исатая-Махамбета организуют праздничный концерт и выставку декоративно-прикладного искусства, спортивные игры. А вечером по окончании праздничного гала-концерта с участием звёзд казахстанской эстрады на площади Исатая–Махамбета, ожидается праздничный салют. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.