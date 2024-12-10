Когда начнутся массовые катания на стадионе «Жастар» Уральска

Сезон массовых катаний традиционно открывают 1 декабря. По словам заместителя директора областной школы спортивного мастерства Лесбека Баймаганбетова, площадку для катания уже залили, однако лед пока не достаточно толстый, чтобы на нем проводить массовые катания. Для уральцев каток распахнет свои двери 21 декабря.

Сезон массовых катаний традиционно открывают 1 декабря. По словам заместителя директора областной школы спортивного мастерства Лесбека Баймаганбетова, площадку для катания уже залили, однако лед пока не достаточно толстый, чтобы на нем проводить массовые катания. Для уральцев каток распахнет свои двери 21 декабря. Именно в этот день на стадионе пройдет важный матч хоккею с мячом с российской командой. Каток будет работать в будни с 18.00 до 23.00, в выходные - с 16.00 до 23.00.

Отметим, что сейчас стадион находится на балансе областной школы высшего спортивного мастерства. Ранее спортивный объект находился в доверительном управлении. Новый владелец утверждал, что оборудование для искусственного льда неисправно. Позже спортивный объект вернули государству.

Что касается массовых катаний в Ледовом дворце Уральска, то горожане здесь уже катаются. Директор спортивного объекта Александр Каракушиев говорит, что график массовых катаний всегда разный. Ведь здесь проводятся тренировки для спортсменов-хоккеистов, шорт-трекистов и по фигурному катанию. Кроме этого в Ледовом дворце проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования.

– К примеру, в прошлые выходные массовые катания проходили с 16.00 до 23.00. Желающих много, образовываются очереди. График у нас очень плотный, - отметил он.

По словам Каракушиева, стоимость сеанса в 45 минут составляет 1000 тенге. Сюда входит и аренда коньков.

Отметим, что этой зимой в городе зальют 12 катков. На 9 из них можно будет кататься бесплатно. Ледяные площадки будут платными на стадионе «Жастар» (ранее назывался «Юность»), в посёлке Деркул по адресу: Даля, 7/3 и на площади Первого президента.

Бесплатные катки зальют при соответствующих погодных условиях по следующим адресам: