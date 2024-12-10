Два титула завоевал в США дзюдоист из Уральска

С 6 по 8 декабря в Лос-Анджелесе прошел открытый зимний чемпионат по дзюдо среди ветеранов «Grassroots Judo Winter Nationals». Казахстан на соревнованиях представлял 43-летний спортсмен из Уральска Болат Маликов. В весовой категории до 73 килограммов он занял первое место, покорив американский татами.

С 6 по 8 декабря в Лос-Анджелесе прошел открытый зимний чемпионат по дзюдо среди ветеранов «Grassroots Judo Winter Nationals». Казахстан на соревнованиях представлял 43-летний спортсмен из Уральска Болат Маликов. В весовой категории до 73 килограммов он занял первое место, покорив американские татами. Фото предоставил Болат Маликов

Болат рассказал, что приглашение на турнир он получил от клуба «Олимп». В США он прилетел еще 1 ноября, чтобы участвовать в чемпионате мира в Лас-Вегасе, где занял пятое место.

— Выиграл троих сильных соперников, но в полуфинале уступил четырехкратному чемпиону мира из Польши. После этого решил остаться в Штатах на пару месяцев для тренировок. Вчерашний чемпионат был не слишком сложным. Дважды боролся с титулованным дзюдоистом японского происхождения, который выступает за США. Дзюдо я начал заниматься в детстве, с 9 до 19 лет. Затем сделал паузу и вернулся в спорт в 37 лет. В 2022 году стал чемпионом России в Ульяновске, а в 2024 году – победителем международного турнира в Таразе среди ветеранов в своем весе, — поделился Маликов.

Помимо дзюдо, Болат бегает марафоны на 42,2 километра и играет в хоккей. Он – отец четверых детей, а скоро в семье ожидается пятый ребенок. В повседневной жизни спортсмен руководит частной транспортно-логистической компанией.

— Я служил в армии, окончил СХИ. Тренируюсь 3–4 раза в неделю, чередуя дзюдо и самбо. На соревнования езжу за свои деньги и стараюсь поддерживать молодых спортсменов. В нашей области спорт только развивается – строится новый крупный спортивный комплекс. Надеюсь, в будущем ЗКО будет давать олимпийских и мировых чемпионов. Мой 14-летний сын тоже занимается дзюдо, а дочка пробовала себя в каратэ. Сейчас младшие дети пока дома. У нас в Казахстане тренировки лучше организованы. На чемпионате в Америке было несколько казахстанских спортсменов, но из ЗКО визу получил только я. Без знания языка здесь трудно, поэтому по возвращении планирую пойти на курсы английского, – рассказал Маликов.

Мужчина пожелал молодым спортсменам верить в себя, работать над собой и быть настойчивыми. Вернувшись в Уральск, он намерен совмещать бизнес и тренировки, а также готовиться к ветеранской спартакиаде, которая пройдет в 2025 году в Тайбэе. Болат надеется, что и там ему удастся завоевать золотую медаль.