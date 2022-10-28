Когда начнутся осенние каникулы в школах Казахстана

Школьники будут отдыхать семь дней. Фото из архива "МГ" В министерстве просвещения сообщили, что во время осенних каникул школьники будут отдыхать семь дней - с 31 октября по шестое ноября включительно. Продолжительность этого учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся первых классов и 36 учебных недель во 2-11 классах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.