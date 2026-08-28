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Социум

Когда назовут имена вице-президента и премьер-министра: заявление Токаева

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Когда назовут имена вице-президента и премьер-министра: заявление Токаева
Фото пресс-службы Акорды

Касым-Жомарт Токаев обозначил сроки назначения ключевых руководителей страны на первой сессии вновь сформированного Курултая, сообщает пресс-служба Акорды.  

Выступая перед депутатами, президент напомнил, что по Конституции правительство сложило свои полномочия. После того как парламент полностью оформит свою структуру, глава государства представит на рассмотрение кандидатуры вице-президента и премьер-министра.  

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- В связи с этим, после того как сформируется структура Курултая, я внесу на рассмотрение депутатов кандидатуры Вице-президента и Премьер-министра. Затем, после консультаций с вами, я назначу членов Правительства. Кроме того, будет произведено назначение на новую должность заместителя Председателя Совета Безопасности, - заявил Касым-Жомарт Токаев.  

Кроме того, после завершения формирования состава Курултая и кабинета министров президент планирует представить ежегодное Послание народу Казахстана. Глава государства подчеркнул, что все назначенранные должностные лица должны четко осознавать стоящие перед страной масштабные задачи и обеспечить слаженную работу исполнительной и законодательной ветвей власти.  

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