Когда откроют дорогу на Аксай

По данным пресс-службы акимата области, трассу Подстепное - Федоровка - граница РФ планируется открыть 15 октября. Сейчас на участках завершают укладку покрытия.

Как сообщили в ТОО "ДСК Приоритет", на отрезке с 72-го по 108-й километр (он проходит ориентировочно от поселка Тонкерис в направлении поселка Бумаколь Бурлинского района - прим. автора) полностью уложили верхний слой асфальта. Работы выполнены на всех 36 километрах основной дороги. По старой дорожной традиции во время укладки покрытия в стык заложили монеты на удачу и загадали желания.

Трасса Подстепное - Федоровка - граница РФ была построена еще в 1970-х годах прошлого века. На протяжении десятилетий дорога республиканского значения не видела капитального ремонта - проводился лишь поддерживающий ямочный, из-за чего полотно пришло в катастрофическое состояние. Полноценная масштабная реконструкция разбитой трассы, связывающей несколько районов ЗКО и ведущей к крупному пограничному пункту пропуска "Аксай", стартовала в 2022 году.

Реконструкция продвигается поэтапно. Так, в конце прошлого года в рамках этого крупного проекта стоимостью в десятки миллиардов тенге открыли движение по новой двухуровневой транспортной развязке типа "труба" с тремя путепроводами (в районе 130-131 км трассы).

На нынешнем этапе при реконструкции участка с 0 по 36 км ведется строительство еще одного сложного инженерного сооружения - двухуровневой развязки типа "клеверный лист" на стыке с трассой Актобе - Уральск. Кроме того, проектом предусмотрено строительство нового 15-километрового участка дороги в обход поселка Подстепное и международного аэропорта Уральска, что позволит полностью увести транзитный грузопоток от жилых зон. На время проведения этих работ для автомобилистов организованы альтернативные объездные пути.