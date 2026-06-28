Реконструкция трассы Подстепное – Федоровка – граница РФ: сдачу объекта запланировали на октябрь

Сейчас активное строительство развернулось на двух оставшихся участках. Работы на них ведут подрядные организации ТОО «Адал арна» и ТОО «ДСК Приоритет».

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев проинспектировал ход масштабной реконструкции республиканской автодороги «Подстепное – Федоровка – граница РФ» (направление на Оренбург).

Общая протяженность стратегически важной магистрали составляет 144 километра. Весь проект разделен на четыре участка. Два отрезка дороги общей длиной 72 километра были успешно сданы в эксплуатацию в прошлом году.

Сейчас активное строительство развернулось на двух оставшихся участках. Работы на них ведут подрядные организации ТОО «Адал арна» и ТОО «ДСК Приоритет». Общая стоимость этих двух проектов составляет 48 миллиардов тенге. Финансирование выделено в рамках социальных обязательств международного консорциума Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO).

В ходе инспекции стало известно, что дорожники полностью демонтируют старое основание трассы, выкапывая его и заменяя новым грунтом. Далее укладывается прочная подушка из песка и щебня, поверх которой наносится несколько слоев асфальтобетонного покрытия. На данный момент компания «Адал арна» успела заасфальтировать 8,5 км, а «ДСК Приоритет» — 10 км. Главной трудностью для подрядчиков сейчас остаются неблагоприятные погодные условия, которые мешают земляным работам по выравниванию и поднятию полотна.

«Это важнейшая трасса, укрепляющая экономические и партнерские связи с Оренбургской областью России. Наша цель — не просто построить дорогу, а обеспечить ее высочайшее качество, ведь государство выделяет колоссальные средства. Работы должны быть завершены качественно и без отставания от графика — к октябрю», — подчеркнул Нариман Турегалиев.

Глава региона поручил подрядчикам увеличить количество рабочей силы, ускорить темпы возведения насыпи и оперативно привести в надлежащий вид объездные пути. Проект находится под его личным контролем.

Трасса «Подстепное – Федоровка – граница РФ» была построена еще в 1970-х годах прошлого века. На протяжении десятилетий дорога республиканского значения не видела капитального ремонта (проводился лишь поддерживающий ямочный), из-за чего асфальтное покрытие пришло в катастрофическое состояние. Полноценная масштабная реконструкция разбитой трассы, связывающей несколько районов ЗКО и ведущей к крупному пограничному пункту пропуска «Аксай», стартовала в 2022 году.

Реконструкция участков продвигается поэтапно. Так, в конце прошлого года в рамках этого масштабного проекта стоимостью в десятки миллиардов тенге было открыто движение по новой двухуровневой транспортной развязке типа «Труба» с тремя путепроводами (в районе 130-131 км трассы).

На нынешнем этапе в рамках реконструкции участка с 0 по 36 км ведется строительство еще одного сложного инженерного сооружения — двухуровневой транспортной развязки типа «клеверный лист» на стыке с трассой Актобе – Уральск. Кроме того, проектом предусмотрено строительство нового 15-километрового участка дороги в обход самого поселка Подстепное и международного аэропорта Уральска, чтобы полностью увести транзитный грузопоток от жилых зон. На время проведения этих работ для автомобилистов организованы альтернативные объездные пути.