«Убитая ходовая и пробитые колеса»: ремонт трассы обернулся проблемами для сотен водителей в ЗКО

После наших репортажей про трассы Уральск - Атырау и Уральск - Актобе директ и комментарии просто завалили просьбами: "Снимите дорогу Подстепное - Федоровка - граница РФ"! Ну что ж, вы просили, мы приехали! И судя по тому, что нормального пути тут сейчас просто нет, объездная дорога - это отдельный вид дорожного кошмара.

Выехали из Уральска на машине с высоким клиренсом - думали, проскочим без проблем. До Федоровки долетели отлично, дорога была просто идеальной. Но все хорошее быстро закончилось: впереди нас ждал пресловутый объезд, который превратил поездку в настоящий квест.

Дорогу залатали кусками старого асфальта и щедро засыпали крупным щебнем. Навстречу один за другим шли большегрузы. После каждой фуры поднималась такая стена пыли, что ехать приходилось буквально вслепую. Дорогу разбило настолько, что образовались глубокие рвы. Даже наш высокий автомобиль то и дело скреб дном по булыжникам. Весь путь мы ехали в напряжении: от колес встречных грузовиков во все стороны летели камни.

Объездная дорога вела нас в села, которые находятся между Федоровкой и Бурлином. Другой дороги у сельчан нет. Тем не менее доехать напрямую из Уральска в Аксай можно по пути через Богдановку - там, конечно, полотно хорошее, но и там встречаются глубокие ямы и неровности.

По пути нам удалось пообщаться с коллегами по несчастью. Автомобилисты, мягко говоря, в ярости и полном разочаровании. Водители отмечали, что массово "убивают" свои машины.

- Дорога - говно! Вся ходовка здесь остается, езжу здесь постоянно, - сказал водитель Игорь.

- Дорога ужасная вообще. Мы часто пользуемся объездной дорогой, сплошные неудобства. Яма на яме! Машина приходит в негодность. Нужно выровнять эту объездную, тут ни катки, ни автогрейдеры вообще не ходят, - сказал водитель Руслан.

- Объездная дорога - нет слов! Ходовки не хватает на месяц. Здесь постоянно идут большегрузы, после них колея. Возле Долинного вообще булыжники по всей дороге. Защиту помял, - отметил водитель Василий.

- Ну что сказать? Объездная дорога "так себе". Вот пробили колесо, щебенки много, видать, что-то попало. Мы вообще из Атырау, тут работаем, сейчас едем обратно, - рассказал водитель Леонид.

Водителям остаётся только ждать и верить, когда закончится эта реконструкция и дорогу наконец-то откроют для движения.



Реконструкцией данной автодороги занимаются четыре подрядные организации. Нам удалось связаться с руководителями двух компаний.

Так, в ДСК "Приоритет" сообщили, что в настоящее время их компания осуществляет реконструкцию участка республиканской автомобильной дороги Подстепное - Фёдоровка - граница Российской Федерации на отрезке с 72-го по 108-й километр. Данный участок проходит ориентировочно от посёлка Тонкерис в направлении посёлка Бумаколь Бурлинского района.

На период проведения строительно-монтажных работ проезд для всех участников дорожного движения полностью обеспечен по объездной дороге. Объезд соответствует проектным решениям, построен и принят заказчиком в установленном порядке.

- Содержание объездной дороги осуществляется в круглосуточном режиме. Специалисты компании ежедневно проводят её обслуживание и при необходимости оперативно устраняют возникающие дефекты. Кроме того, состояние объездной дороги находится под постоянным контролем со стороны заказчика и технического надзора. На сегодняшний день официальных обращений или системных жалоб от жителей Западно-Казахстанской области на состояние объездной дороги в адрес нашей компании не поступало. При этом мы внимательно относимся ко всем замечаниям пользователей дороги и при необходимости незамедлительно принимаем соответствующие меры. Завершение реконструкции указанного участка планируется до конца текущего строительного сезона, - пояснили в компании.

Руководитель ТОО "Адал Арна" Мухтар Кабдрахманов отметил, что ремонт дорог - это всегда сложный процесс, а неблагоприятные погодные условия могут существенно осложнить ситуацию.

- Мы прекрасно понимаем возмущение и усталость водителей. Сейчас наша компания ведет работы по реконструкции участка автодороги Подстепное - Федоровка - граница РФ с 36-го по 72-й километр. От села Теректы (бывшее село Федоровка) до конца реконструируемого участка (до 72-го километра) мы проложили временную объездную дорогу. К сожалению, затяжные дожди серьезно влияют на ее состояние, - пояснил руководитель компании.

Он также назвал причины, по которым на отдельных участках дорожное покрытие временных дорог периодически ухудшается.

- Временная объездная дорога является необходимой мерой при реконструкции или капитальном ремонте большинства автодорог. Такие дороги устраиваются по облегченной технологии и не относятся к объектам капитального строительства. Они не имеют асфальтобетонного покрытия и состоят лишь из 15-сантиметрового слоя насыпного материала поверх земляного полотна. Интенсивность движения транспорта остается высокой, при этом доля тяжеловесных автомобилей в общем транспортном потоке по-прежнему значительна. В период обильных осадков или сразу после них движение таких транспортных средств в направлении Аксая, Бурлина и границы с Российской Федерацией приводит к образованию неровностей и колейности. Большегрузы перевозят инертные материалы, нефтепродукты и другие грузы, создавая значительную нагрузку на дорожное основание. Дефекты гравийно-щебеночного покрытия возникают вследствие переувлажнения земляного полотна объездной дороги и воздействия высоких нагрузок от тяжеловесного транспорта, - пояснил предприниматель.

По словам Мухтара Кабдрахманова, в этом году дожди в регионе начались еще в апреле и практически не прекращались. В результате скопления талых и дождевых вод на пониженных участках (кюветах), прилегающих к основной дороге, пониженных участках объездной дороги и в грунтовых резервах (карьерах), используемых для реализации проекта, существенно замедлились темпы возобновления и выполнения работ после зимнего периода.

- На отдельных участках скопление воды сохранялось в кюветах до конца мая. Нам приходилось откачивать ее с помощью насосов как из кюветов и карьеров, так и с объездной дороги. Переувлажненный грунт становится мягким, словно пластилин, и не поддается качественному уплотнению. Независимо от количества проходов техники принудительно высушить основание дороги в условиях непрерывных осадков невозможно, - отметил он.

- Кроме того, часть объездных дорог проходит как по землям государственного фонда, так и через участки частных землепользователей. Обустройство съездов с основной дороги на объездную возможно либо через существующие просеки и проезды, либо путем создания новых. При этом получение разрешительных документов на организацию проезда через земли лесного фонда в местах, где отсутствуют просеки, занимает значительное время и связано со сложными процедурами. Вдоль дороги проходит лесополоса, поэтому решения об открытии дополнительных проездов принимаются только в случае крайней необходимости и с учетом минимизации вырубки зеленых насаждений, — рассказал Мухтар Кабдрахманов.

Руководитель ТОО отметил, что компания на постоянной основе обеспечивает содержание временной объездной дороги. Зимой проводится очистка от снега и обработка песко-соляной смесью для предотвращения гололеда. Летом выполняются работы по пылеподавлению путем полива водой, а также подсыпка материала в местах образования ям и выбоин.

После каждого сильного дождя, приводящего к повреждению покрытия, специалисты проводят профилировку дороги, укрепляют слабые участки материалами, полученными при разборке старого покрытия, а также песчано-гравийной смесью с последующим уплотнением. По словам специалистов, для временных грунтовых и гравийных дорог иных эффективных технологий содержания не существует.

- Я прошу всех водителей отнестись к этой ситуации с пониманием. Мы делаем все возможное. Как только в регионе установится стабильная теплая погода без обильных осадков, а земляное полотно и грунт просохнут, работы будут выполняться ускоренными темпами. Это позволит завершить реконструкцию и перевести весь транспортный поток на новую качественную трассу, - заключил Мухтар Кабдрахманов.

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" пояснили, что протяженность автомобильной дороги KZ07-04 Подстепное - Федоровка - граница РФ (п/п Аксай) составляет 144 километра.

участок от Подстепного до Федоровки (0-36 км) находится на стадии завершения реконструкции, основные работы по нему завершены, техническое открытие движения по обновленному покрытию уже осуществлено;

участок от Федоровки до Бурлина (36-108 км) передан в местные исполнительные органы и находится на реконструкции;

участок от Бурлина до границы РФ (п/п Аксай) (108-144 км) был введен в эксплуатацию после реконструкции в конце 2025 года и находится в хорошем состоянии.

Участков с объездными дорогами у "КазАвтоЖол" нет.