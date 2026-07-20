В Казахстане на один день отключат телевидение и радио

Сигнал пропадет с 03:00 до 17:00 в среду, 22 июля.

В среду, 22 июля, жители всех регионов Казахстана временно останутся без телевизионного и радиовещания. Национальный оператор АО "Казтелерадио" проведет масштабные плановые профилактические работы за третий квартал 2026 года.

Сигнал пропадет ровно в 03:00 и появится только в 17:00 по времени Астаны. В этот 14-часовой отрезок специалисты полностью приостановят вещание каналов и радиостанций на сетях спутникового, аналогового, а также цифрового эфирного телевидения.

Техническая служба просит казахстанцев отнестись к ситуации с пониманием, поскольку регулярный техосмотр оборудования напрямую влияет на бесперебойную работу передатчиков.