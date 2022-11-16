Когда уральцы смогут прогуляться по зелёному бульвару за 750 млн тенге

Сдать объект власти города планируют к концу этого года, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета Медресова Новый бульвар строится на проспекте Абулхаир хана от улицы Циолковского до улицы С. Датова и далее до улицы Шолохова. Сдать бульвар в эксплуатацию сначала планировали ко Дню города, потом - ко Дню Республики. Однако строительные работы ведутся по сей день и продолжатся до конца этого года. – Реализация проекта изначально планировалась в 2020 году, но после начала строительно-монтажных работ по согласованию авторского и технического надзора решили внести корректировки. Изменения касаются