Когда уральцы смогут прогуляться по зелёному бульвару за 750 млн тенге

– Реализация проекта изначально планировалась в 2020 году, но после начала строительно-монтажных работ по согласованию авторского и технического надзора решили внести корректировки. Изменения касаются технической части. В апреле этого года реализация проекта продолжилась. Срок строительно-монтажных работ составляет девять месяцев. Сейчас работы выполнены на 80-85%, сдача объекта в эксплуатацию намечается на конец этого года, - рассказал заведующий сектора благоустройства отдела ЖКХ, ПТиАД Дархан Еркинулы.Вдоль бульвара уже установили опоры уличного освещения, скамейки, урны, детскую и спортивную площадки, велодорожку, а со стороны улицы Шолохова построили баскетбольную площадку, уложили брусчатку. Также установили фотозону в виде арок и две большие клумбы, по периметру которых расположены зоны отдыха.
– Проект называется «Зелёный бульвар», поэтому особое внимание уделяется озеленению. Уже посажены ели, боярышник, многолетние цветы и газон. Для растений установили две системы автополива. После ввода в эксплуатацию бульвар будет находиться на балансе ЖКХ, содержанием однолетних и многолетних растений также будет заниматься мастный исполнительный орган. Гарантийный срок составляет три года. Подрядчиком является ТОО «Ануш курылыс», это местная компания, которая выиграла тендер на сумму 750 миллионов тенге, - отметил Дархан Еркинулы.К слову, в следующем году в городе планируют благоустроить 10 скверов, один из которых построят с нуля в посёлке Зачаганск. Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Фото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.