Штрафовать работодателей за невакцинированных сотрудников пока не могут, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Шестого сентября вступило в силу постановление главного санитарного врача Казахстана о невакцинированных сотрудниках ряда предприятий. Согласно документу, ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не прошедших вакцинацию против COVID-19. Исключение составляют имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие КВИ в течение последних трёх месяцев. Также введено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников сферы услуг. При этом алгоритма для проверок вакцинации сотрудников на рабочем месте ещё не было.

Восьмого октября телеканал КТК выпустил сюжет о том, что с 20 октября якобы начнут штрафовать работодателей за непривитых сотрудников и в стране узаконили проверки паспортов вакцинации.

На следующий день, девятого октября депутат мажилиса парламента от Народной партии Ирина Смирнова опубликовала в Facebook ответ генеральной прокуратуры о том, что с первого сентября проверки работников на наличие паспортов вакцинации не проводятся, поскольку основания для этого в законодательстве не предусмотрены.

Под её публикацией официальный представитель Минздрава Ержан Байтанаев прокомментировал документ.

- Действительно, ранее не было оснований в законодательстве для проведения проверок организаций/ объектов на предмет допуска на работу сотрудников, не получивших вакцину против COVID-19. Однако с 17 октября текущего года вступят в силу санитарные правила, в которых установлены требования по допуску на работу не вакцинированных сотрудников при наличии ПЦР тест (один раз в семь дней), либо медицинской справки у лица, имеющего постоянные противопоказания или переболевшего КВИ в течение трёх месяцев, - написал Байтанаев.

Сегодня, 11 октября в ходе правительственного часа депутат мажилиса парламента от партии «Ак Жол» Берик Дюсембинов задал главе Минздрава Алексею Цою вопрос о предстоящих проверках.

- Буквально информация была вчера. Я хочу напомнить, что во время пандемии предприниматели сами предлагали оптимальные меры запрета, чтобы они были честные, понятные и логичные. Но не всегда вы их слушаете и контр предлагаете свои меры. Наверное, кто создаёт рабочие места и кормит в это непростое время и между вашим видениями разница большая... Ваши проверки и мониторинговые группы привели к коррупции. Прокомментируйте, пожалуйста, - обратился депутат к министру Цою.

Алексей Цой ответил, что к сожалению, не весь бизнес добропорядочный.

- Система контроля всегда должны быть. От нас, министерства здравоохранения, требуют остановить пандемию, а какие механизмы?.. У нас нет задачи бизнес мучить, но чтобы бизнес понял, если они не выполняют определённые требования по безопасности коллектива и посетителей, они будут наказаны, - сказал Цой и попросил про алгоритм проверки ответить главного санитарного врача Казахстана.

Ерлан Киясов отметил, что по документам ещё идёт публичное обсуждение.

- На сегодня данные правила проверочные вывешены на сайте НПА, где проводится публичное обсуждение до 20 октября. По результатам этого будет проведена дальнейшая работа. По постановлению санврача сами правила были утверждены до первого сентября, мы должны были уже обеспечить охват вакцинацией тех или иных групп, которые были заявлены. Но помня, что всё-таки не самоцель наказывать бизнес, не самоцель, как вы говорите, оказывать давление. Самое главное для нас - обеспечение безопасности как и для своего персонала тех субъектов, которые участвуют, так и посетителей и клиентов. Поэтому, есть в принципе сейчас время для того, чтобы охватить полностью вакцинацией и свой персонал и чтобы подготовиться соответствующее для этих проверок, - пояснил Киясов.

Цой добавил, что проект обсуждается и активные граждане, а также представители НПО вносят в него свои изменения. На основании этого будет вынесен нормативно-правовой акт.

Таким образом, пока штрафовать бизнес за невакцинированных сотрудников не могут. Если проект одобрят, тогда уже будет известен подробный алгоритм проверки.

