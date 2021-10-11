– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Актобе. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 192 ч.2 УК РК «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Департамент полиции Актюбинской области призывает владельцев подобных заведений быть бдительными, оснащать помещения устройствами видеонаблюдения и другими техническими средствами в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества, - отметили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел четвёртого октября около 6:00. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 25-летняя девушка, работающая кассиром в компьютерном клубе, рассказала, что клиент угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Он открыто похитил с кассы деньги в размере 200 тысяч тенге, после чего скрылся в неизвестном направлении.К слову, пистолет оказался игрушечным.