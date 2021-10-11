–В 2006 году при акиме области Нургали Ашимове в Казахстане отменили перевод часов. Все области остались в "зимнем" времени и только ЗКО осталась в "летнем". При нынешнем часовом поясе жители ЗКО встают на два часа раньше. Если обычный житель нашей области идёт на работу или учебу в 8 утра, то по поясному времени ЗКО это 6 утра. Подъём на два часа раньше поясного времени нарушает биоритмы человека и негативно влияет на здоровье населения, особенно детей. Ритм жизни должен соответствовать времени смены дня и ночи, так как организм человека подчинён ему генетически. Нахождение ЗКО в "чужом" часовом поясе наносит вред, как жизни жителей, так и экономике области. Ученые Института медицины труда РАМН установили, что опережение поясного времени на два часа снижает работоспособность взрослых и обучаемость школьников и студентов, влечет потери регионального ВВП и откат экономики назад, - рассказал Болат Шакимов.

– В конце 1991 года коллектив завода "Зенит" обратился к главе областной администрации Нажмиддену Искалиеву с просьбой вернуть области "своё" время и глава области в течение двух недель решил вопрос перевода стрелок часов на один час назад. Но в 2006 году после отмены в Казахстане сезонного перевода часов для удобства населения все регионы оставили в "осеннем" времени. Аким области того периода Нургали Ашимов, выходец из другого часового пояса, оставил ЗКО в "летнем" времени, а разница с Астаной вместо двух часов, стала один час. Наша область стала опережать "своё" поясное время на один час, а с учетом "декретного времени" - на два часа, - отметил бывший аким Уральска.

– Ученые доказали, что биологические часы человека зависят от солнечного света, а не от электрической лампочки. По этой причине зимой жители области по утрам плохо себя чувствуют, идут на работу, учёбу и в детские сады не выспавшимися, что влечет за собой нарушения иммунитета и расстройства других систем организма, - добавил Болат Шакимов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Бывший аким Уральска Болат Шакимов говорит, что в области необходимо перевести стрелки часов на один час назад. Возврат области в "свой" часовой пояс, по его словам, благотворно повлияет как на общее настроение населения, так и на производительность труда.Кроме этого Болат Шакимов подчеркнул, что после развала Союза наша область оказалась в "летнем" времени - разница между Уральском и Алматы вместо двух часов стала один час.Вместе с тем, Болат Шакимов говорит, что разница в два часа с поясным временем нарушает "биологические часы человека", наносит вред экономике и здоровью населения, особенно детей дошкольного и школьного возраста, чей растущий организм требует согласия с природой. У детей ухудшается не только физическое, но и психическое здоровье, растёт их агрессивность и нежелание учиться.По его словам, перевод стрелок часов в ЗКО на один час назад не требует никаких материальных затрат, но дает ощутимый положительный эффект для сфер экономики, здравоохранения, образования и жизни населения. Жителям области зимой и осенью не придется в непроглядную темень идти на работу, в детские сады и школы, летом в 10 вечера солнце не будет палить как днем, а сумерки станут приятными для отдыха и прогулок.