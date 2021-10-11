Алексей Цой рассказал, что проблема существует не только в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

На правительственном часе в мажилисе Парламента министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сказал, что при наличии привязки к документам, которые имеют ограничительный характер или представляют ценность, всегда есть недобросовестные работники.

- Мы первые инициировали этот вопрос, просили наши силовые структуры, чтобы провели оперативную работу и сделали чистку в рядом. Больше 90 таких уголовных дел заведено. Больше половины из них - подделка ПЦР-тестов, остальные были связаны с паспортами. Каждый такой случай рассматривается, - уверяет министр.

По его словам, как только имеется решение суда, все поддельные паспорта вакцинации удаляются из базы. Он добавил, что для решения проблемы Минздрав поставил камеры в каждом кабинете вакцинации. Также свою проверку ведут сами медицинские организации.

- Но честно говоря, мы пытаемся населению объяснить, что это обман самого себя. Купить бумажку, чтобы она не защищала. И при этом кого обманывать? Только всевышнего если..., - посетовал главный врач страны.

Но отметил, что проблема с наличием фальшивых паспортов вакцинации затрагивает не только Казахстан, но и соседние страны, а также Европу. Правда в странах Европы наказание за совершение такого преступления куда жёстче.

