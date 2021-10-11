– В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует. По уточненным данным площадь пожара составляет 550 гектаров, из них ликвидировано 420 гектаров: с помощью водно-сливного устройства потушено 35 гектаров, личным составом ликвидировано 197 гектаров, самоликвидировано 188 гектаров, - уточнили в региональном ДЧС.

Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, по состоянию на 11 октября имеются два фронтальных очага возгорания камыша, один из которых расположен на территории Макашского сельского округа, то есть на границе Исатайского и Курмангазинского районов и второй очаг в районе Тенизского сельского округа.К слову, к тушению пожара привлекли вертолет «Казавиаспас», который осуществляет аэровизуальный осмотр и сбросил 63 тонны воды. На месте работают 34 человека личного состава. Тушение продолжается. Пожарные уточнили, что угрозы населённым пунктам нет. Необходимо отметить, что горение камыша началось ещё пятого октября на побережье Каспийского моря.