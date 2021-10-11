– В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует. По уточненным данным площадь пожара составляет 550 гектаров, из них ликвидировано 420 гектаров: с помощью водно-сливного устройства потушено 35 гектаров, личным составом ликвидировано 197 гектаров, самоликвидировано 188 гектаров, - уточнили в региональном ДЧС.К слову, к тушению пожара привлекли вертолет «Казавиаспас», который осуществляет аэровизуальный осмотр и сбросил 63 тонны воды. На месте работают 34 человека личного состава. Тушение продолжается. Пожарные уточнили, что угрозы населённым пунктам нет. Необходимо отметить, что горение камыша началось ещё пятого октября на побережье Каспийского моря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.