- Была установлена его личность, им оказался 36-летний мужчина. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", по части 3 статьи 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков в общественном месте", По части 1 статьи 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения. Вместе с тем нарушитель раскаялся о содеянном и изъявил желание публично извиниться перед жителями города, - пояснили в пресс-службе ведомства.В пресс-службе отдела образования Уральска заверили, что в СОШ №7 имеется специализированная охрана. Службы несут ответственность за безопасность на территории здания школы и дворовой территории. Вечером проводят обход. Эти обязанности прописаны в договоре. По информации ведомства, специализированная охрана приступила к работе в 38 школах города. По остальным школам объявлен конкурс по госзакупкам. Между тем договора были заключены с охранными агентствами: ТОО «Казахстанская компания «Гарантия безопасности», ТОО «BI-ali imrani», ТОО «Ястреб», ТОО «Нысан Қорғау», ТОО «Күзет-Сарбаз». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено ДП ЗКО
