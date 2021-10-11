Мужчина был пьян. Он приставал к прохожим, разбрасывал мусор, а после раскаялся в содеянном и публично извинился, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На видео попало неадекватное поведение мужчины в школьном дворе в Уральске Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина в школьном дворе шатаясь, пьет некий напиток. Затем он демонстративно выливает его и выкидывает там же бутылку. Покинув двор, он начинает бежать, хватает первого попавшего школьника за рюкзак, тут же отпускает и уходит. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что инцидент произошел на территории СОШ №7. Мужчина был пьян, разбрасывал мусор и приставал к прохожим.
- Была установлена его личность, им оказался 36-летний мужчина. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", по части 3 статьи 440 КоАП РК "Распитие спиртных напитков в общественном месте", По части 1 статьи 434-2 КоАП РК "Загрязнение мест общего пользования". Материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения. Вместе с тем нарушитель раскаялся о содеянном и изъявил желание публично извиниться перед жителями города, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отдела образования Уральска заверили, что в СОШ №7 имеется специализированная охрана. Службы несут ответственность за безопасность на территории здания школы и дворовой территории. Вечером проводят обход. Эти обязанности прописаны в договоре. По информации ведомства, специализированная охрана приступила к работе в 38 школах города. По остальным школам объявлен конкурс по госзакупкам. Между тем договора были заключены с охранными агентствами: ТОО «Казахстанская компания «Гарантия безопасности», ТОО «BI-ali imrani», ТОО «Ястреб», ТОО «Нысан Қорғау», ТОО «Күзет-Сарбаз». Видео предоставлено ДП ЗКО