Подробности жуткого ДТП в Уральске озвучили полицейские
В аварии погибли двое, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".Авария произошла девятого октября близ остановки Вторая база. Столкнулись два авто: Mercedes и Lada. На месте погибли водитель и пассажир Lada - мужчина 1985 года рождения и женщина 2000 года рождения. Позже появилось видео смертельного ДТП.
Сегодня, 11 октября, на брифинге начальник дознания управления полиции ДП ЗКО Ерлан Жаксыбаев прокомментировал аварию.
- Начато досудебное расследование, в рамках которого будем проверять все доводы. Водитель Mercedes жив, но в отношении него мера пресечение не избрана, так как в ДТП основные правила дорожного движения нарушил водитель Lada. Сейчас необходимы результаты назначенной экспертизы, восстановить полностью всю картину: кто на какой скорости ехал, как и какой маневр совершался. В рамках уголовного дела перепроверяем видео, распространенное в социальной сети, якобы этот же Mercedes нарушал правила ПДД, - рассказал Ерлан Жаксыбаев.
Начальник управления местной полицейской службы Уральска Мирхат Аженов дополнил, что Mercedes имеет страховой полис на два водителя.
- По автомобилю имеется одно ДТП, водитель Mercedes ранее привлекался к ответственности за техническое состояние автомобиля, за совершение манёвра, за не пристёгнутый ремень, за тонировку. Общее число - четыре административных нарушений, - сказал Мирхат Аженов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!