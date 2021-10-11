Сейчас средняя цена сжиженного газа на АГЗС области составляет 82 тенге за литр, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На протяжении нескольких недель автолюбители области жалуются на повышение цен не только на дизельное топливо, но и на сжиженный газ. По словам жителя города Еркебулана, за последние пять дней стоимость за литр в среднем выросла на 10 тенге.
– Моя работа связана с перевозками, и полгода назад я специально переоборудовал свою машину, думал на газу будет дешевле ездить. Но, как оказалось, напрасно. Цена на сжиженный газ растет не по дням, а по часам. Куда катится рынок топлива - непонятно. Несколько дней назад заправлялся по 75 тенге, а сегодня уже 89 тенге на "Нефтэке", поехал в "Алау газ", там на несколько тенге дешевле. Так и живём, - говорит мужчина.
В управлении энергетики и ЖКХ отметили, что сейчас ежемесячная потребность области в сжиженном нефтяном газе составляет 2 600-3 000 тонн. В 2018 году в Закон РК «О газе и газоснабжении» внесли изменения, и с тех пор сжиженный газ продают через электронные торговые площадки (биржа - прим. автора).
– К 1 январю 2022 года весь объём плана поставки должен быть переведен на электронные торговые площадки, за исключением объёмов сжиженного газа для бытовых потребителей через групповые резервуарные установки и предприятий нефтегазохимии, для которых сохранится государственное регулирование цен. По плану поставки вне электронных торговых площадок Министерства энергетики РК выделено 1 116 тонн сжиженного нефтяного газа (ТОО «Алау» - 396 тонн, ТОО «Тауекел» - 468 тонн, ТОО «БККС» - 216 тонн, ТОО «Алпамыс Атырау» - 36 тонн), в том числе для Атырауской и Западно-Казахстанской областей выделено 5 436 тонн газа, - рассказала главный специалист управления энергетики Асель Абуева.
К слову, основным поставщиком сжиженного газа в регион является ТОО «Атырауский НПЗ». Стоимость газа в рамках электронных торговых площадок складывается на биржевых торгах за торговую сессию (в октябре составили порядка от 78 тысячи до 134 тысячи тенге за 1 тонну).
К этой цифре добавляем стоимость услуг по перевалке и стоимость услуг по транспортировке.
– Средняя стоимость розничной реализации сжиженного газа на АГЗС области составляет порядка 82 тенге за литр (ТОО "БККС" -81 тенге, ТОО "Нефтек"– 84 тенге, ТОО "Тауекел" – 80 тенге, ТОО "Меркурий" – 80 тенге, ТОО VenOil – 81 тенге, ТОО "Алау" – 82 тенге). По состоянию на 11 октября в области имеется запас в 380 тонн, этого хватит на шесть дней, - добавила Асель Абуева.
Между тем, в области так же наблюдается рост цен на бензин. Владельцы АЗС аргументируют это тем, что подорожали услуги по перевозке, так как бензовозы ездят на дизельном топливе.
Напомним, на заправках ЗКО наблюдался дефицит дизельного топлива, его отпускали либо по талонам и картам, либо в ограниченном количестве. Тогда в управлении энергетики ЗКО пояснили, что такая ситуация с топливом
в области сложилась из-за того, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод отпускает его в ограниченном количестве, а основной объем дизтоплива направляется на сельскохозяйственную работу и на КТЖ, и только потом происходит отгрузка по АЗС. Буквально с прошлой недели на АЗС области начали продавать российское топливо.
