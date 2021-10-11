Заявление об отставке Айдара Нуралиева подписали и теперь он освобождён от занимаемой должности, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". У акима ЗКО новый заместитель Фото из архива "МГ" Речь идёт об уголовном деле в отношении экс-главы управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, который обвинялся в получении взятки. Бывший глава облздрава в ходе суда вину свою не признал, но несмотря на это, третьего июля судья признала Болатбека Каюпова виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорила к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе. Апелляционная коллегия решение суда первой инстанции оставила в силе. Так, согласно закону "О государственной службе" руководитель должен подать в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного, что и сделал заместитель акима ЗКО Айдар Нургалиев, так как именно он курирует вопросы здравоохранения. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его он занимаемой должности.
– Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом, - рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.
Отметим, что Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области чуть больше года. Он был назначен в июне 2020 года.