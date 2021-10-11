На избиение сына в школе пожаловалась жительница ЗКО
Врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева в своем посте в Facebook рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1 вышеназванного села. По её словам, четвертого октября между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу.
– Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству школы, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Но для кого всё это делается? Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников, - говорится в публикации (перевод редакции), при этом женщина приложила выписки из больницы с официальным диагнозом.
Между тем руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.
– Да, действительно, такой случай произошел четвёртого октября, между учениками 7 и 8 класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно, - отметила Жанаргуль Хусаинова.
